“จีโน่” นำทัพมือท็อปโลกลงสู้ศึก ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ ที่พัทยา

จีโน่–อาฒยา ฐิติกุล นำทัพนักกอล์ฟสาวระดับโลกลงสู้ศึก ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 60 ล้านบาท ที่สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี แข่งขันแบบไม่มีตัดตัวระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์นี้
“ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” แถลงข่าวประกาศความพร้อมของการจัดการแข่งขัน โดยปีนี้เพิ่มรางวัลโฮลอินวันที่หลุม 8 เป็นรถจักรยานยนต์ Honda GoldWing มูลค่า 1,355,000 บาท และที่หลุม 16 เป็น รถยนต์ Honda CR-V e:HEV ใหม่ รุ่น e:HEV RS พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Modulo รวมมูลค่า 1,863,220 บาท
มร. โทชิโอะ คุวาฮาระ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนและกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมากกว่า 60 ปี ภายใต้แนวคิด Honda Sports Challenge เพราะเราเชื่อว่ากีฬาเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาคนและสร้างแรงบันดาลใจในระดับสากล ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันระดับโลก หากแต่เป็นเวทีที่เชื่อมโยงกีฬาเข้ากับชุมชน พร้อมมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของฮอนด้าในการสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน”
ด้าน ดร.นิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า“ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญของการยกระดับกีฬากอล์ฟในหลายมิติ นอกจากโครงการนำร่องพัฒนาเยาวชนต่างๆ แล้ว การมีนักกอล์ฟไทยที่ประสบความสำเร็จขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกถึง 2 คน ได้แก่ เอรียา จุฑานุกาล และ อาฒยา ฐิติกุล เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการผลักดันบุคลากรกีฬา ควบคู่กับการบริหารจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติที่มีการมีส่วนร่วมของผู้ชมทั้งไทยและเทศอย่างต่อเนื่อง การกีฬาแห่งประเทศไทยภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายยกระดับกีฬาทุกประเภทสู่มาตรฐานสากล”
นอกจากนี้แฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้เชียร์ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ลงแข่งขันในบ้านในฐานะมือหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรก โดยเจ้าตัวกล่าวว่า “การกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทยนั้นเป็นความรู้สึกที่พิเศษ และการคว้าแชมป์แอลพีจีเอในบ้านครั้งแรกก็น่าจะเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆ”
สำหรับรายชื่อนักกอล์ฟไทย นอกจากอาฒยาแล้วยังมี เอรียา จุฑานุกาล อดีตมือหนึ่งของโลกและแชมป์ปี 2021, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มืออันดับ 54 ของโลก, ชเนตตี วรรณแสน มืออันดับ 55 โลก, ชนกนันท์ อังกุรเศรณี แชมป์จากรอบคัดเลือกระดับประเทศ (National Qualifiers) และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยที่ได้รับเชิญจากทางผู้สนับสนุน
ขณะที่นักกอล์ฟระดับโลกที่จะเข้าร่วมชิงชัยในราบการนี้นำโดย แองเจิล หยิน แชมป์เก่าจากสหรัฐฯ มืออันดับ 13 ของโลก ที่จะกลับมาป้องกันแชมป์อีกครั้ง, ลิเดีย โค มืออันดับ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์, รัวหนิง หยิน มืออันดับ 7 ของโลกจากจีน, ลอตตี้ โหวด ดาวรุ่งมืออันดับ 8 จากอังกฤษ และคิม ฮโย จู มืออันดับ 9 ของโลกจากเกาหลีใต้
สำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันเปิดจำหน่ายแล้วทางเว็บไซต์ www.hondalpgathailand.com โดยบัตรเข้าชมวันเดียว วันพฤหัสบดี–ศุกร์ ราคา 500 บาทต่อวัน, วันเสาร์–อาทิตย์ ราคา 700 บาทต่อวัน บัตรเข้าชมสองวัน (เสาร์–อาทิตย์) ราคา 1,200 บาท และบัตรเข้าชมทั้ง 4 วัน ราคา 1,600 บาท ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลดสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ผู้ชมอายุต่ำกว่า 16 ปี และมากกว่า 60 ปี สามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง 36 และ AIS Play