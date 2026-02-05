สาวไทยล้มอินเดีย แชมป์เก่า ตามหลัง 0-2 พลิกชนะ 3-2 ลิ่วก่อนรองฯขนไก่ทีมเอเชีย

ทีมแบดมินตันสาวไทย รอแชมป์เก่า พลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองตามหลัง 0-2 กลับมาแซงเอาชนะอินเดีย แชมป์เก่า ไปแบบสุดมัน 3-2 คู่ ในแมตช์สุุดท้าย รอบแบ่งกลุ่มสายวาย ทำให้ชัยชนะ 2 นัดรวด (นัดแรกชนะเมียนมา 5-0) จบที่ 1 ของสายวาย ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย แบดมินตันประเภททีม รายการ เอเชีย ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สำเร็จ
เกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย ทีมไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนถึง 0-2 คู่ โดยคู่แรก หญิงเดี่ยว มือ 1 "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 16 ของโลก พ่ายให้ แทนวี่ ชาร์มา ไปก่อน 1-2 เกม 14-21, 21-17, 18-21 ส่วนคู่ที่สอง หญิงคู่ มือ 1 "บูม" ธิดาพร กลีบยี่สุ่น กับ "หว่าหวา" นัทธมน ไล้สวน คู่มือ 65 ของโลก ก็พ่ายให้กับคู่มือ 21 ของโลกจากอินเดีย 1-2 เกม 14-21, 22-20, 14-21
ทว่าหลังจากนั้น ทีมสาวไทยสวมหัวใจนักสู้ ฮึดเอาชนะได้ใน 3 แมตช์ที่เหลือ โดยคู่ที่สาม หญิงเดี่ยว มือ 2 "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 31 ของโลก เอาชนะ รักชิธา ศรี ซานโทส รามราช 2-0 เกม 21-19, 21-17 คู่ที่สี่ หญิงคู่ มือ 2 "แพท" หทัยทิพย์ มิจาด กับ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน แซงชนะ ทานิชา คาสโตร กับ ชรูติ มิช่า 2-1 เกม 19-21, 21-14, 21-15 ก่อนที่คู่ที่ห้า หญิงเดี่ยว มือ 3 "แครอท" พรพิชชา เชยกีวงศ์ มือ 69 ของโลก จะเอาชนะ มัลวิกา บันโสด 2-0 เกม 21-18, 21-14 เก็บแต้มสำคัญให้ทีมได้สำเร็จ
สรุปผลการแข่งขัน ทีมหญิงไทย พลิกนรกแซงกลับมาเอาชนะ อินเดีย ไปได้ 3-2 คู่ ส่งผลให้ไทยคว้าชัยชนะ 2 แมตช์รวด ผงาดเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในฐานะ "แชมป์กลุ่ม" ส่วนอินเดียเข้ารอบเป็นอันดับ 2 โดยสำหรับรอบ 8 ทีมสุดท้าย ทีมไทย จะโคจรไปพบกับ อินโดนีเซีย รองแชมป์กลุ่ม X ในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ.นี้ ต่อไป