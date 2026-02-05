"เคลิฟ" ตั้งเป้าลุย อลป.2028 พร้อมตรวจพิสูจน์เพศ

อิมาน เคลิฟ นักชกหญิงแอลจีเรีย ยังคงตั้งเป้าลุยโอลิมปิก 2028 ที่มหานคร ลอส แองเจลิส ถึงแม้ยอมรับว่าตนเข้ารับการบำบัดเกี่ยวกับฮอร์โมน ก่อนคว้าเหรียญทองปี 2024 ที่กรุงปารีส
เคลิฟ วัย 26 ปี ฝ่าฟันคู่ต่อสู้กระทั่งยืนจุดสูงสุดของโพเดียม ปารีส เกมส์ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของเหล่าคนดังอย่าง อีลอน มัสก์ นักธุรกิจ และ เจเค โรว์ลิง ผู้แต่งนิยาย แฮร์รี พ็อตเตอร์
เวิล์ด บ็อกซิง องค์กรใหม่ ผู้รับหน้าที่ควบคุมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น "แอลเอ เกมส์" ประกาศตรวจเพศนับตั้งแต่ครั้งนั้น
เคลิฟ อุทธรณ์ล้มเหลว แต่ไม่ละความพยายามเข้าร่วมการแข่งขัน และยืนยันว่าตนต้องผ่านอุปสรรคใดๆ บ้างกว่าจะซิวโควตาโอลิมปิก ที่ประเทศฝรั่งเศส
เคลิฟ ให้สัมภาษณ์ "เลอ กิ๊ป" สื่อของฝรั่งเศส "ฉันมีฮอร์โมนเพศหญิง ไม่มีใครรู้ แต่ฉันรับการบำบัดเพื่อลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสำหรับการแข่งขัน"
"ฉันถูกล้อมรอบด้วยทีมแพทย์ และอาจารย์หมอติดตามอาการ สำหรับทัวร์นาเมนต์ควอลิฟาย ปารีส เกมส์ ที่เมืองดาการ์ ฉันลดระดับเทสโทสเตอโรนจนเหลือ 0 และฉันคว้าเหรียญทอง"
"สำหรับมหกรรมกีฬาครั้งต่อไป ถ้าฉันต้องรับการตรวจ ฉันจะยอมตรวจ ฉันไม่มีปัญหาอะไรเลย ฉันเคยตรวจมาแล้ว"
"ฉันติดต่อกับ เวิลด์ บ็อกซิง ฉันส่งประวัติการรักษา, การตรวจฮอร์โมน และรายละเอียดทุกอย่าง แต่ฉันไม่ได้รับการตอบกลับ ฉันไม่ปกปิด ฉันไม่ปฏิเสธการตรวจ"
ปี 2024 เคลิฟ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการถูกเหยียดทาง โซเชียล มีเดีย ต่อ มัสก์ เจ้าของ "เอ็กซ์" สื่อสังคมออนไลน์ และ โรว์ลิง นักประพันธ์ชื่อดัง
แต่ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส การตั้งข้อหาเหล่าเซเลบริตีมหาเศรษฐีแทบเป็นไปไม่ได้
เคลิฟ ตอบโต้กระแสดราม่า "ฉันไม่ได้แปลงเพศ ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ฉันถูกเลี้ยงดูและเติบโตอย่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ทุกคนที่หมู่บ้านรู้ดีว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิง"