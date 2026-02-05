นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้พูดเอง แข่ง ตปท.ได้เบี้ยเลี้ยง 5 พันบาท

ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นในสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย หลัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ยกทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากประเด็นที่สมาคมตั้งเบิกงบเช่าสนามสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ สูงเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง
แต่ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้เปิดเอกสารใบแจ้งหนี้ออกมา เป็นการแจ้งหนี้เดือนเมษายน 720,000 บาท, เดือนพฤษภาคม 720,000 บาท และ เดือนมิถุนายน 720,000 บาท พร้อมลายเซ็นและตราประทับกำกับ บริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งหนี้สมบูรณ์ที่ออกมาจากทางลาน Thailand International Ice Hockey Arena
ซึ่ง นายจุมพล ครุศักดาพงศ์ หรืออีกชื่อคือ นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ เจ้าของลานฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) ได้ออกมาบอกว่า หัวใจของประเด็นนี้เลย คือประเด็นความผิดมันคือ การเบิกจ่ายงบเกินความจริง และความผิดมันสำเร็จไปแล้ว หรือจะบอกว่าสมาคมไม่รู้แม้กระทั่ง ค่าซ้อมจริงควรจะเท่าไหร่ ( ทางลานมีการส่งสรุปการใช้ลานให้ตลอด) และการตั้งเบิกต้องเบิกตามกฎการใช้งบของกกท.ต้องเบิกตัวเลขตามจริงเท่านั้น ส่วนเรื่องใครออกเอกสาร จะตั้งใจไม่ตั้งใจ สมรู้ร่วมคิดมั้ยมันเป็นประเด็นรอง
นอกจากนี้ นายชลพรรธน์ อิงครัตพิธากรณ์ อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา โดยระบุว่า มีการหักเงินที่ไม่ชัดเจน ในส่วนของตนคือเคยได้เซ็นชื่อรับเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวน 28,000 บาท แต่สุดท้ายได้รับเงินเพียง 5,000 บาท จากการแข่งขันในสองทัวร์นาเมนต์ ซึ่งตนได้ถามไถ่ถึงเงินในส่วนที่หักไป ซึ่งได้คำตอบว่าเป็นค่าเดินทางและที่พัก โดยตนมองว่าการไปแข่งขันในนามทีมชาติไทย ค่าเดินทางและที่พักควรจะมีการซัพพอร์ตหรือไม่ ไม่ใช่การมาหักกับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เนื่องจากซ้อม 2-3 เดือน แล้วได้เงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่ไหวเช่นกัน
ด้าน แพทริก ฟอร์สเนอร์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ชุดซีเกมส์ 2025 ระบุว่า เรื่องการรับเงินในบางครั้งยอดเงินไม่ตรงกับใบที่เขียน แต่ในส่วนตัวแล้วตัวเองต้องการเล่นไอซ์ฮอกกี้เพราะรักในกีฬาชนิดนี้ อยากเล่นกับเพื่อน อยากเล่นเพื่อชาติ เราทำหน้าที่ของนักกีฬาเต็มที่ ส่วนในเรื่องที่เป็นประเด็นเราไม่เคยสงสัยอะไรเยอะ”
“เราไม่เคยได้รับเงินเยอะ เราไม่เคยได้รับเงินเดือน แต่ถ้ามีอะไรที่เหลือเขาก็ให้บ้าง เราเลยรู้สึกว่าสมาคมน่าจะไม่มีงบจริงๆ”