เทนนิสได้เยาวชนทีมชาติประจำปี 69 "บิ๊กสุชัย" ร่วมยินดี - เตรียมส่งแข่งทุกเวที

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ประจำปี 2569 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. เป็นวันสุดท้าย ในการคัดนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ตัวจริง 3 คน และสำรอง 1 คน โดยทุกแมทช์จัดเป็นไฮไลท์ แม้คู่ชิงชนะเลิศ ซึ่งได้เป็นทีมชาติแล้วทั้งคู่ แต่ก็สู้กันอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับคู่ชิงอันดับ 3 ซึ่งผู้ชนะได้สิทธิ์ติดทีมชาติคนสุดท้าย
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ สองดาวรุ่งโคจรมาพบกัน พัชรพล หลีกุล จากสงขลา ดวลแร็กเกตกับ ตรัย ศรีเสน จากประจวบคีรีขันธ์ และผลปรากฏว่า เป็น พัชรพล ที่เล่นได้ครบเครื่อง เป็นฝ่ายเอาชนะไป 2-0 เซต 6-3 และ 6-1 โดย พัชรพล ได้แชมป์ ส่วน ตรัย ได้รองแชมป์ และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยทั้งคู่
ด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงอันดับ 3 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ จากนครราชสีมา ใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร จาก กทม. ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ส่งผลให้ ปัฐน์ธินันต์ ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ส่วน พิมพ์พิศา เป็นนักกีฬาสำรอง
สรุปรายชื่อนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2569 มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 3 คน โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี), ธีร์ ศรประสิทธิ์ (กทม.), ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (อยุธยา) และสำรอง อธิวัฒน์ บุญชู (กทม.) ส่วนหญิง 3 คน วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.), ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.), ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (นนทบุรี) และสำรอง พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่)
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 3 คน ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กทม.), วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กทม.), ฟาโรห์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) และสำรอง เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) ส่วนหญิง 3 คน พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา), อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่), ศรุดา สุดตา (กทม.) และสำรอง ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (กทม.)
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 3 คน พัชรพล หลีกุล (สงขลา), ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์), ธรรมะ โคศิริ (กทม.) และสำรอง นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.), หญิง 3 คน โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี), จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี), ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) และสำรอง พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กทม.)
จากนั้น มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานในพิธี และมี น.ส.ขนิษฐา ศรีตะวัน กรรมการอำนวยการสมาคมฯ และ เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมด้วย
"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า นักกีฬาทั้ง 3 รุ่นอายุ จะเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ อาทิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, โซนเอเชีย/โอเชียเนีย และชิงแชมป์โลก ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในโอกาสต่อไป
"ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ผมได้รับรายงานว่า แต่ละแมทช์แข่งขันกันอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปด้วย รวมทั้งมิตรภาพที่สวยงาม ใครได้เป็นทีมชาติก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนคนที่ไม่ผ่าน ก็ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือ เพื่อรายการอื่น ๆ ต่อไปครับ" นายสุชัย กล่าว
ในส่วนผลการแข่งขันทั้งหมด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-