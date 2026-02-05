ชูตลาวร่วมดวล TOA 3×3 มุกดาหาร “ลิวส์” เบิ้ลแชมป์, 3P กวาดชัยสามสนามติด

Liews (ลิวส์) ทีมดังเมืองสกลฯ กระหึ่ม สร้างชื่อประเภทชายเบิ้ลแชมป์รุ่นใหญ่ 2 สนามติด ขณะที่สาว 3P บาสเกตบอล รวมดาวเด่นอายุน้อยปั้นสู่ทีมชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดหรู ไล่ตาม 0-6 กลับมาคว้าแชมป์สุดมันได้อีกเป็นสนามที่ 3 ติด รอทำสถิติครบ 4 สนามศึกหน้าหนาวใน TOA Winter ที่มุกดาหาร โดยมีทีมจากฝั่งลาวข้ามมาแข่งทั้งจากเวียงจันทน์และสะหวันนะเขตนับสิบทีม
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 Winter 2026 รายการบาสเกตบอลแนวใหม่ จัดในสนามกลางแจ้งช่วงหน้าหนาวเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาในแหล่ง Landmark สำคัญของประเทศพ่วงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันรวม 4 สนาม ในภาคเหนือ และภาคอีสาน ย่างเข้าสู่สนามที่ 3 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดมุกดาหาร ที่ตัวเมืองของจังหวัดตั้งอยู่ริมน้ำโขง จัดขึ้นบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดข้างตลาดราตรีแหล่งขายของกลางคืน
ปีนี้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเวทีให้กลุ่มนักบาสเกตบอลปัญญาชนขึ้นมาเล่นโดยเฉพาะ และได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมด้วย นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผอ.กกท.มุกดาหาร นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธาน
การแข่งขันในสนามนี้ สมัครแข่งขันกันถึงร้อยกว่าทีม รวมนักกีฬาและทีมงานกว่าพันคนเศษ การแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดยมีทีมจากฝั่งลาวเพื่อนบ้านมาร่วมสร้างสีสันนับ 10 ทีม ทั้งจากเวียงจันทน์ และแขวงสะหวันนะเขต
ในรุ่นประชาชนชาย Liews Basketball Lab ทีมดังเมืองสกลนคร แชมป์จากสนามสอง ครั้งนี้ใช้แกนหลักเป็นตัวเก่งชุดเดิมคือ จาเอล สก๊อต จอมแม่นชาวอเมริกัน และ ชวนันท์ ทันนา เซนเตอร์ตัวกลั่น พบกับ BAS SAVANH ทีมเก่งจากสะหวันนะเขต สปป.ลาว ข้ามมาท้าชน แต่เริ่มเล่น ทีมลิวส์เหนือกว่าเยอะ ไล่บี้คว้าชัยไปขาดลอย 16-12 นอกจากนี้ Liews ยังเบิ้ลแชมป์รุ่น ยู-23 ได้อีกคำรบด้วยการปราบสุภาพเภสัช รวมดาวดังภาคอีสานไป 19-16 นับเป็นการเบิ้ลแชมป์ 2 สนามติดต่อกันด้วย
ขณะที่ทีมหญิงโฟกัสในรุ่นไม่เกิน 15 ปีหญิง 3 P BASKETBALL ที่ผู้สนับสนุนรวมดาวเด่นอายุน้อย 13-14 ปี เตรียมทีมชาติยู-16 ในอนาคต แบ่งทีมมาพิสูจน์ฝีมือ โดยคว้าแชมป์ TOA Winter มาแล้ว 2 สนามติดต่อกันตั้งเป้าทำสถิติเหมาแชมป์ทั้ง 4 สนาม ครั้งนี้เจอของแข็ง KJA ที่รวมทีมดาวภาคอีสานมาเต็มทีมเริ่มเล่น KJA ดีกว่ามากออกนำไปถึง 6-0 จนต้องขอเวลานอกแก้เกมและทำสำเร็จ 3Pไล่ทีละแต้มตีเสมอและแซงเข้าวินด้วยสกอร์ 14-9 อย่างสุดระทึก ยังเหลืออีกสนามเพื่อพิชิตเป้าที่วางไว้
ด้านผลการแข่งขันทุกรุ่นมีดังนี้ ประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ Liew x hope coffee ชนะ BAS SAVANH 16-12, ชิงอันดับ 3 YK ชนะ Valor pass 19-12, รุ่นประชาชนหญิง ชิงชนะเลิศ 2PM ชนะ เจ้น้ำขนมจีบ 12-9, รอบชิงอันดับ 3 สเลิฟเดิ้ค ชนะ FlexHouse C 11-4
รุ่น 23 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ Liew x hope coffee ชนะ สุภาพเภสัช 19-16, ชิงอันดับ 3 BAS SAVANH ชนะ Bamboo Whale 20-17
รุ่น 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ จบเจ๊าไม่เล้าหรือ ชนะ เจ๋งแจ๋วไม่ใช่ผม 15-7, ชิงอันดับ 3 เสี่ยเรียกน้อง ป๋าเรียกพี่ ชนะ Liew x hope coffee 18-9, รุ่น 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ พิชัยรักษ์ ก ชนะ ต้นแปตี๋จี 18-9, รอบชิงอันดับ 3 Liew x hope coffee ชนะ Bamboo Whale 17-11
รุ่น 15 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 3P Basketball ชนะ KJA 14-9, ชิงอันดับ 3 มือใหม่หัดเล่น ชนะ KMB Pink 10-6, รุ่น 15 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ E-FIT White ชนะ LAO BALLERS 12-6, ชิงอันดับ 3 สิงห์รางรถไฟ A ชนะ MidNight AllStar 14-11
รุ่น 12 ปี Mixed ชิงชนะเลิศ MidNight AllStar A ชนะ KJA x Efit 18-8, ชิงอันดับ 3 KMB Alpha ชนะ KMB Beta 9-8
สำหรับสนามต่อไปเป็นสนามสุดท้าย ของ TOA 3 x 3 Winter 2026 จะจัดขึ้น ในบริเวณ หน้าประตูท่าแพ แลนด์มาร์คชื่อดังของเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.นี้