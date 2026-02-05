ไทยยามาฮ่า เดินหน้ากลยุทธ์ปี 2569 รุกตลาดออโตเมติก และไลฟ์สไตล์แฟมิลี่ยุคใหม่ ส่งรถใหม่ 5 รุ่น ปูทาง “NEXT REVS to SUCCESS”

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด นายกัมพล พรสูงส่ง รองผู้จัดการใหญ่ด้วยการขาย บริการ และอะไหล่ นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษาอาวุโสรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ภายในงานแถลงนโยบายประจำปี 2569
โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้แถลงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประจำปี 2568 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศทิศทางและกลยุทธ์การตลาดในปี 2569 ชู 3 กลยุทธ์หลัก ภายใต้แคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE…สุดทุกทางต่างทุกฟีล” มุ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาดรถจักรยานยนต์ออโตเมติก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้ ภายในงาน บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ใหม่รวม 5 รุ่น ได้แก่ YAMAHA FAZZIO Lite ออโตเมติกแฟชั่นรุ่นใหม่ รวมถึง YAMAHA TMAX, YAMAHA XMAX และ YAMAHA NMAX รุ่นพิเศษลายฉลองครบรอบ 25 ปี MAX Series ควบคู่กับการเปิดตัว YAMAHA XMAX Tech MAX พร้อมจัดเต็มแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี
การแถลงนโยบายประจำปี 2569 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอคอนฮอลล์ อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้
