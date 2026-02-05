xs
ไฟไหม้ค่ายมวยศิษย์ชาญสิงห์ หัวหน้าค่ายโอดเพลิงเผาวอดทั้งหลัง ทรัพย์สินไม่เหลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆกีฬาร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนในค่ายมวยศิษย์ชาญสิงห์ เยอะๆ หลังเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ค่ายมวยศิษย์ชาญสิงห์ถูกเพลิงไหม้ใหญ่ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลากว่า 30 นาที ระดมฉีดน้ำถึงจะควบคุมเพลิงได้

จากเหตุดังกล่าว มีรายงานด้วยว่า ขวัญชัย เปลี่ยนขุนทด หรือ “ก้องสยาม อ.วุฒิพงษ์” นักมวยดัง วัย 23 ปี ได้รับบาดเจ็บ จากการถูกไฟลวกบริเวณด้านหลัง ซึ่งเจ้าตัวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตากสิน โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไป

โอ๊ต ศิษย์ชาญสิงห์ หัวหน้าค่ายมวย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง “โอ๊ตโอ๊ต ศิษย์ชาญสิงห์” ว่า "ขอบคุณ พี่น้องทุกๆคน ที่มาวันนี้ แม้วันนี้จะไม่เหลืออะไรที่เป็นสิ่งของ แต่ยังเหลือ น้ำใจจากทุกๆคน ที่ไม่ทิ้งกัน ขอบคุณจากใจ"

หลังจากนั้นเจ้าตัวได้โพสต์อีกรอบว่า “ขอบคุณทุกๆคน ที่ทักเข้ามาให้กำลังใจกัน อาจตอบไม่หมดทุกคน ตอนนี้แค่ทำใจยอมรับมัน แล้วเดินต่อไป เพราะลูกน้องอีกหลายคน ที่ฝากชีวิตไว้กับเรา ยิ้มแล้วสู้ต่อไป ขอบคุณจากใจ ทุกๆคน”
