“มนัญชญา” ลิ่วรอบก่อนรองฯหวดดับเบิลยูทีเอ 125 มุมไบโอเพ่น

“ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสสาวไทย มือ 197 ของโลก โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะ มิซากิ มัตสึดะ นักหวดจากญี่ปุ่น มือ 472 ของโลก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-1 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยูทีเอ 125 มุมไบ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.5 ล้านบาท ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ได้สำเร็จ
จากชัยชนะดังกล่าว ทำให้ มนัญชญา สว่างแก้ว ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง คริสเตียนา ซิโดโรวา มือ 467 ของโลก หรือ ทาเทียนา โปรโซโรวา มือ 204 ของโลก ซึ่งเป็นมือ 9 ของรายการ ในรอบถัดไป