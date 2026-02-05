“เรวดี” โพสต์แจงไม่เคยบอกสนับสนุนคอรัปชั่น ติสื่อนำเสนอให้เกิดความเข้าใจผิด

เรวดี ศรีเท้า ตำนานนักกีฬากรีฑาโพสต์เพิ่ม ชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้น ระบุว่า “อ่านยังไงๆก็ไม่ได้บอกว่าเลือกคนทุจริตคอรัปชั่นหรือคิดว่าทุจริตคอรัปชั่นดีกว่า แต่บอกว่ากลัวน้อยกว่านะ ใครอ่านแล้วแปลความหมายว่าดิฉันเลือกและเห็นด้วยกับการคอรัปชั่นบ้างหว่า! สื่อก็เนาะ เลือกแขวนได้ดีจริงๆ”
ก่อนหน้านี้ เรวดี ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็น ถึงการเลือกตั้งใหญ่ประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยหลังโพสต์ดังกล่าวออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจนเกิดดราม่า โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะ เหตุจากมีคนมาคอมเม้นต์ว่าจะเลือกพรรคประชาชนเพราะใช้ชีวิตมา 50 กว่าปีเจอแต่การทุจริตคอรัปชั่น
ดิฉันคิดต่างค่ะการทุจริตคอรัปชั่นเราสามารถลดและป้องกันไปทีละเล็กละน้อยได้โดยเริ่มจากตัวเราที่จะลดการทุรจิตจากตัวเราลงก่อน ซื่อสัตย์กับตัวเองครอบครัว สังคม อาชีพ แล้วจึงสู่ประเทศไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยตัวเราเองก่อน
ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชนไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ“