เบดร็อค อนาไลติกส์ ผนึก เทศบาลเมืองบางกรวย ลงนาม MOU ยกระดับจัดการภัยพิบัติ

เบดร็อค อนาไลติกส์ ผนึก เทศบาลเมืองบางกรวย ลงนาม MOU ยกระดับจัดการภัยพิบัติและงานสัตวแพทย์ด้วย “แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง” (CDDP)
บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์(Bedrock) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform: CDDP) เพื่อนำข้อมูลเมืองไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนติดตามผล แก้ปัญหา ตลอดจนบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ความร่วมมือครั้งนี้ เบดร็อค อนาไลติกส์ ได้นำเทคโนโลยีข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) และ AI มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนของเทศบาล โดยในระยะแรกจะเน้นการพัฒนา 2 ระบบหลัก เพื่อตอบโจทย์วาระเร่งด่วนในพื้นที่ ได้แก่
1. ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติอัจฉริยะ (Disaster Management)
ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบครบวงจร โดยบูรณาการศูนย์บัญชาการ (War Room) อุปกรณ์ IoT และแบบจำลองคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดการข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนได้แก่:
● การเตรียมพร้อมและป้องกัน: ใช้ข้อมูลแผนที่เสี่ยงน้ำท่วม ข้อมูลระดับความสูง และข้อมูลเชิงกายภาพ ร่วมกับอุปกรณ์ IoT เพื่อคาดการณ์ก่อนภัยพิบัติ และวางแผนรับมือล่วงหน้า อีกทั้งระบบยังรองรับการควบคุม ระบบชลประทานระยะไกลผ่านแพลตฟอร์ม
● การติดตามและบรรเทา: ใช้ Dashboard แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ควบคุมและ สั่งการอุปกรณ์ IoT (ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน ประตูน้ำ) พร้อมระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติส่งถึงประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วผ่าน SMS และ Line OA นอกจากนี้ ยังมี ระบบวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ช่วยคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดในการนำส่งสิ่งของช่วยเหลือและดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ)
● การฟื้นฟู: รวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อใช้ในการวางแผนฟื้นฟู และนำข้อมูลมาถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงการรับมือสถานการณ์ในอนาคต
2. ระบบบริหารจัดการงานสัตวแพทย์อัจฉริยะ (Smart Vet Management)
มุ่งเน้นการหยุดวงจรโรคระบาดและควบคุมสัตว์จรจัด โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เห็นภาพรวมความหนาแน่นของ ประชากรสัตว์บนแผนที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดความซ้ำซ้อน และวางแผนฉีดวัคซีนได้อย่างแม่นยำ
● เห็นภาพรวม 100%: แพลตฟอร์มเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ เห็นความหนาแน่นและการ กระจายตัวของสัตว์(สุนัข/แมว) บนแผนที่จริง ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามภารกิจประเมินผล การควบคุมโรค และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ได้แม่นยำผ่านแดชบอร์ดสรุปข้อมูลภาพรวม
● ทำงานไวขึ้น 3 เท่า: ระบบลดภาระงานบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถทำงานได้ง่าย จบในที่เดียว โดยใช้Tablet บันทึกข้อมูลพิกัดของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวในครัวเรือน หรือข้อมูลสัตว์จรจัดในแต่ละพื้นที่ผ่านแผนที่ ทำให้การรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและเป็นระบบ
● วางแผนแม่นยำ: ข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงและวิเคราะห์ความหนาแน่นของประชากรสัตว์ ทำให้สามารถวางแผนการฉีดวัคซีนและควบคุมประชากรสัตว์จรจัดได้อย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์
นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด(Bedrock) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า “การพัฒนาเมืองในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจึงเป็นสินทรัพย์ ที่มีค่าที่สุดในการบริหารจัดการ เบดร็อค อนาไลติกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยี AI และ Data Platform ที่เราพัฒนาขึ้นมาช่วยสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ โดยแพลตฟอร์ม CDDP ที่เราพัฒนาร่วมกับเทศบาลเมืองบางกรวยนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของเมืองได้ชัดเจนผ่านแดชบอร์ดข้อมูล ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การจัดการน้ำท่วม หรือการดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน”
ด้าน นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กล่าวเสริมว่า “เทศบาลเมืองบางกรวยตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน การลงนาม MOU กับเบดร็อคอนาไลติกส์ ในครั้งนี้ จะช่วยให้เทศบาลมีเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยในการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนอย่างการจัดการภัยพิบัติและงานสัตวแพทย์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชาวบางกรวย เราคาดหวังว่าระบบนี้จะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเทศบาลให้ก้าวทันยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเมืองบางกรวยให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีความยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับกรอบความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยนอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว ทั้งสองหน่วยงานยังมีแผนร่วมกันในการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากการใช้งานแพลตฟอร์ม CDDP ผ่านช่องทางการสื่อสารและการจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อให้เทศบาลเมืองบางกรวยเป็นพื้นที่ต้นแบบ (Sandbox) และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไปสู่เทศบาลอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความสนใจต่อไป