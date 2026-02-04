ไทยถล่มมาเก๊าประเดิมชัยขนไก่ประเภททีมเอเชีย 2026

การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อช่วงเย็นวันพุธ ที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ยังคงเป็นการลงสนามแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ ประเภททีมชาย ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติมาเก๊า
เริ่มต้นคู่แรก ประเภทชายเดี่ยว มือ 1 "กัน" กันตภณ หวังเจริญ มือ 55 ของโลก ประเดิมสนามด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยม เอาชนะ ปุย ปังฟง มืออันดับ 151 ของโลก ไปได้ 2-0 เกม 21-15 และ 21-15 ช่วยให้ไทยออกนำก่อน 1-0 คู่
ต่อที่ประเภทชายคู่ มือ 1 "ปุ้น” ธนดล พันธ์พานิช กับ "ภีม" ภรัณยู ขาวสำอางค์ คู่มือ 55 ของโลก ยังคงโชว์ฟอร์มดุ ไล่ตบเอาชนะ อึ้ง กางเชง กับ ปุย ชิชอน 2-0 เกม 21-9 และ 21-9 ทีมไทยขยับหนีเป็น 2-0 คู่
จากนั้นในคู่ที่สาม ประเภทชายเดี่ยว มือ 2 "ภูริ" ภูริธัช อารีย์ มือ 142 ของโลก ลงสนามพบกับ อาว เฟยหลง โดยภูริธัชอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-12 การันตีชัยชนะให้ทีมไทยนำห่างเป็น 3-0 คู่ทันที
คู่ที่สี่ ประเภทชายคู่ มือ 2 "พี" พีรัชชัย สุขพันธุ์ กับ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 58 ของโลก คว้าชัยเหนือ เหลียง ล็อกชอง กับ ฟง ก๊กเวง ไป 2-0 เกม 21-7 และ 21-9 นำห่างไปเป็น 4-0 คู่
ปิดท้ายด้วยคู่ที่ห้า ประเภทชายเดี่ยว มือ 3 "คิมหันต์" ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ มือ 376 ของโลก เอาชนะ ตง ชอนอิน ไปได้สำเร็จ 2-0 เกม 21-13 และ 21-6 สรุปผลการแข่งขัน ทีมชายไทยเอาชนะมาเก๊าไปอย่างเด็ดขาด 5-0 คู่ ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงาม
สำหรับโปรแกรมนัดถัด ทีมชายไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพและแชมป์เก่า อย่าง จีน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 69 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) แฟนกีฬาสามารถร่วมส่งใจเชียร์และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport 7 (686) 📺
ขอบคุณภาพ Badminton Asia