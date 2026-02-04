ส.ไอซ์ฮอกกี้ โต้กลับ เปิดบิล 720,000 บาท พร้อมลายเซ็นและตราประทับกำกับจากลาน

จากกรณีที่ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ยกทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ตั้งเบิกงบเช่าสนามสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ สูงเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง ณ ลานฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยได้มีการร้องเรียนจากนายจุมพล ครุศักดาพงศ์ หรืออีกชื่อคือ นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ เจ้าของสนามไอซ์ฮอกกี้ ว่าสมาคมฯ เบิกเงินค่าเช่าลานฮอกกี้น้ำแข็งโดยเฉลี่ย เดือนละประมาณ 700,000 บาท ซึ่งสูงเกินกว่าค่าเช่าตามการใช้งานจริง ที่จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ 200,000 – 300,000 บาท เท่านั้น โดยในความเป็นจริงทางลานฮอกกี้น้ำแข็งได้ตกลงราคาอัตราค่าบริการกับทางสมาคมฯ อยู่ที่ 13,000 บาท/ครั้ง เวลาการฝึกซ้อมแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที
อีกทั้ง นายจุมพล ยังได้เปิดเผยต่อสื่อว่า เคยตกลงกับสมาคมว่าจะคิดค่าเช่าครั้งละประมาณ 13,000 บาท โดยเฉลี่ยฝึกซ้อมไม่เกินสัปดาห์ละ 6 ครั้ง แต่ปัญหาอยู่ที่การออกเอกสารแจ้งหนี้และใบเสร็จในยอดที่สูงกว่าความเป็นจริงอย่างมาก
“ค่าใช้จ่ายจริงประมาณ 300,000 บาท แต่เอกสารที่นำไปเบิกกลับอยู่ที่ราว 700,000 บาท ซึ่งผมไม่รับรู้ ไม่ได้เซ็น ไม่ได้อนุมัติ เป็นการออกเอกสารโดยพนักงานที่เข้าใจว่าเจ้าของสนามกับสมาคมตกลงกันแล้ว” นายจุมพลกล่าว พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเมื่อทราบเรื่องก็ไม่ยอมรับทันที
อย่างไรก็ตามทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้เปิดเอกสารแจ้งหนี้ออกมา ปรากฎว่า เอกสารการแจ้งหนี้ไม่ได้ลงตัวเลข 300,000 บาท อย่างที่ นายจุมพล ครุศักดาพงศ์ กล่าวอ้าง แต่เป็นการแจ้งหนี้เดือนเมษายน 720,000 บาท, เดือนพฤษภาคม 720,000 บาท และ เดือนมิถุนายน 720,000 บาท พร้อมลายเซ็นและตราประทับกำกับ บริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งหนี้สมบูรณ์ที่ออกมาจากทางลาน Thailand International Ice Hockey Arena
โดยทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้นำใบแจ้งหนี้ส่งต่อให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย และทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สั่งจ่ายมาที่สมาคม จากนั้นสมาคมได้โอนเงินต่อให้กับทางลานฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้