กกต.ดับฝัน “พี่เต้”​ ชี้นโยบายซื้อแมนฯยูฯเข้าข่ายผิดกฎหมาย

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงนโยบายที่หาเสียงของ นายมงคลกิตติ์ สินสุขธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคทางเลือกใหม่ หลายข้อเข้าข่ายผิดกฎหมายและเป็นไปไม่ได้ อาทิ การเทคโอเวอร์สโมสร แมนฯยูไนเต็ด, การฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ หรือ เที่ยวอาบอบนวดคนละครึ่ง
นายแสวง ยังระบุว่า กกต.และสำนักงานกกต.ได้มีการพิจารณาแล้วว่า บางนโยบายในการหาเสียงของพรรคทางเลือกใหม่ต่อสาธารณชนเข้าข่ายผิดกฎหมายและเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงทำหนังสือถึงพรรคต้นสังกัด พร้อมให้เจ้าหน้าที่กกต.เข้าทำการตรวจสอบว่านโยบายใดบ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมาย