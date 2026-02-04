“อิคคิว” อันดับโลกขยับ 7 ขั้น 5 นักตบลูกขนไก่สาวไทยเหนียวแน่นรั้งท็อป 40 โลก

ความเคลื่อนไหวในวงการแบดมินตันโลก ในสัปดาห์ที่ไม่มีการแข่งขันรายการอาชีพ ล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ที่ 6 ในปี 2026 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ออกมาแล้ว ซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนั้น มีนักแบดมินตันไทยติดชาร์จท็อป 40 ของโลก ถึง 5 คน
สำหรับอันดับประเภทหญิงเดี่ยวนั้น “เมย์” รัชนก อินทนนท์ รั้งมือ 7 ของโลก มี 69,964 คะแนน ตามด้วย “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อยู่อันดับ 8 มี 67,258 คะแนน, อันดับ 15 “เม” ศุภนิดา เกตุทอง (52,677 คะแนน, อันดับ 16 “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ 52,610 คะแนน และอันดับ 31 “พิ้งค์“ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ 41,920 คะแนน
ส่วนมือ 1 ของโลก ยังคงเป็น อัน เซ ยอง จากเกาหลีใต้ มี 117,270 คะแนน โดย หวัง ซื่อยี่ จากจัน รั้งอันดับ 2 มี 103,362 คะแนน, อันดับ 3 เฉิน ยู่เฟย จากจีน 94,635 คะแนน, 4. อากาเนะ ยามากูชิ จากญี่ปุ่น 93,064 คะแนน และอันดับ 5 หาน หยู่ จากจีน 88,250 คะแนน
ด้านอันดับประเภทอื่นๆที่น่าสนใจ มีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ยังคงรั้งมือ 2 ของโลก มี 100,079 คะแนน โดย ฉี ยู่ฉี ยังรั้งมือ 1 ของโลกตามเดิม มี 108,247 คะแนน ขณะที่ “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ซึ่งได้รองแชมป์ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2026 ขยับ 7 ขั้น จากอันดับ 36 ขึ้นมาอยู่อันดับ 29 ของโลก
ส่วนประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน ยังรั้งคู่มือ 3 ของโลก ตามเดิม มี 92,495 คะแนน โดยคู่มือ 1 ของโลก ก็ยังคงเป็น หวง ดอง ปิง กับ เฝิง หยาน เจ๋อ จากจีน มีอยู่ 107,757 คะแนน