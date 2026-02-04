อาดิดาส คลอดคอลเลกชันพิเศษ Manchester United x The Stone Roses ผสานลูกหนังเข้ากับไอคอนดนตรีอังกฤษอย่างลงตัว

การผสมผสานกันระหว่างฟุตบอล ดนตรี และสไตล์ระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ โดยได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากงานอาร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของ The Stone Roses ที่ถูกนำมาตีความใหม่บนไอเท็มของ adidas Originals ประกอบด้วยเสื้อผ้า รองเท้า และแอคเซสซอรี วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านอาริ ฟุตบอลเท่านั้น
อาดิดาส เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Manchester United x The Stone Roses ถ่ายทอดความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของแมนเชสเตอร์ ซึ่งหลอมรวมกีฬาฟุตบอล ดนตรี และแฟชั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกับถ่ายทอดวงดนตรีระดับตำนานอย่าง The Stone Roses ที่บรรเลงเสียงดนตรีเพลงและนำเสนอผลงานศิลปะฝังรากลึกในวัฒนธรรมของเหล่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เพลง This Is The One คือเพลงที่บรรเลงในวันแข่งขันที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด มากว่า 2 ทศวรรษ โดยบทเพลงนี้สะท้อนถึงศรัทธา ความเป็นหนึ่งเดียว และความคาดหวัง สำหรับคอลเลกชันนี้ อาดิดาส ได้นำแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ทางภาพอันโดดเด่นของ The Stone Roses ตั้งแต่ไอคอนเลมอนระดับตำนาน ไปจนถึงงานอาร์ตของ John Squire จากปกซิงเกิล I Wanna Be Adored มาตีความใหม่ผ่านดีไซน์ของ adidas Originals ในมุมมองร่วมสมัย ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมดนตรีและฟุตบอลเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีชีวิตชีวา
หัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้คือเสื้อ Manchester United Stone Roses Jersey ไอเท็มซิกเนเจอร์ที่ผสานมรดกของฟุตบอลเข้ากับการแสดงออกทางศิลปะอันโดดเด่น ลายกราฟิกทั่วทั้งตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ The Stone Roses ผสานเข้ากับทรงสลิมคอวีที่เรียบเท่ ผลิตจากผ้าแจ็คการ์ดเพื่อความสบายและความทนทานในทุกวัน ขณะที่รุ่นแขนยาวยกระดับดีไซน์สู่ชิ้นงานสำหรับนักสะสมยุคใหม่ ด้วยงานดีเทลพรีเมียมและสัญลักษณ์ Trefoil ที่หลอมรวมดนตรีและกีฬาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
คอลเลกชันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เสื้อเจอร์ซีย์ แต่ยังมีไอเท็มไลฟ์สไตล์อื่นๆ ซึ่งมีที่มาจากวัฒนธรรมฟุตบอลบนอัฒจันทร์แบบคลาสสิก โดย Manchester United Stone Roses Track Top และ Track Pants ได้นำรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของอาดิดาสมาปรับปรุงใหม่ โดยมีการใส่ลายพิมพ์แบบทั่วตัวและสไตล์เฮอริเทจ ขณะที่ Stone Roses Jacket เลือกใช้ผ้าแจ็คการ์ดที่ออกแบบพิเศษ พร้อมลวดลายเลมอนแบบซ่อนรายละเอียด สร้างสรรค์เป็นเสื้อแจ็กเก็ตที่ดูเรียบเท่ พร้อมสวมใส่ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีไอเท็มกางเกงขาสั้น ทั้งแบบคลาสสิกและแบบลายพิมพ์ทั่วตัว เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการสวมใส่ทั้งวันแข่งขันและวันทั่วไป
อินิโก เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของอาดิดาส กล่าวว่า “The Stone Roses และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือสองพลังทางวัฒนธรรมระดับโลกที่ถือกำเนิดจากเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนจะเติบโตและส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมเยาวชนไปทั่วโลก คอลเลกชันนี้คือการนำเสนอประวัติศาสตร์ร่วมกันนั้นผ่านงานออกแบบ โดยผสานอาร์ตเวิร์กอันเป็นไอคอน มรดกแห่งฟุตบอล และสไตล์ของ adidas Originals เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ไอเท็มที่รู้สึกจริงแท้ เปี่ยมด้วยการแสดงออก และหยั่งรากลึกอยู่ในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแมนเชสเตอร์”
คอลเลกชัน Manchester United x Stone Roses ประกอบด้วย เสื้อเจอร์ซีย์แขนสั้น 4,500 บาท เสื้อเจอร์ซีย์แขนยาว 5,800 บาท เสื้อยืด 2,000 บาท เสื้อแทร็ก 4,500 บาท และกางเกงขาสั้น 1,800 บาท วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านอาริ ฟุตบอล เท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และ @adidasfootball ติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas และ #adidasfootball