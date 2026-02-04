“ลิเวอร์พูล” เปิดศึก “แมนฯซิตี้” เดิมพันสามแต้มต่างมีความหมาย Monomax จัดเต็มถ่ายทอดสด

เตรียมพบกับความมันแบบต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์ เมื่อศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญของฤดูกาล เมื่อเกมลุ้นแชมป์ เกมแย่งท็อปโฟร์ และศึกหนีตกชั้นโคจรมาชนกันแบบไม่มีพัก ในคืน วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 และวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย Monomax จัดเต็มถ่ายทอดสดทุกคู่ และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29 ให้แฟนบอลไทยได้สัมผัสเกมคุณภาพระดับโลกแบบจุใจ
เริ่มต้นความมันในเช้ามืด วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569) Monomax ยิงสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เกมสำคัญของสองทีมโซนล่างตารางที่ต้องการแต้มเพื่อหนีพื้นที่อันตราย เกมนี้มีโอกาสเปิดหน้าแลกกันตลอด 90 นาที
ต่อด้วยคู่เอกช่วงหัวค่ำคืน วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. Monomax ถ่ายทอดสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ศึกระหว่างสองสโมสรชื่อดังที่ต่างต้องการขยับอันดับ เกมนี้จึงเต็มไปด้วยความเร็วและความดุดันในเกมรุก เข้าสู่ช่วงดึก เวลา 22.00 น. เปิดสนามความมันพร้อมกัน 5 คู่ โดย อาร์เซนอล จ่าฝูงของตาราง เปิดสนามพบ ซันเดอร์แลนด์ จ่าฝูงของตารางยังคงเป้าหมายเก็บชัยชนะต่อเนื่อง โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ขณะที่ บอร์นมัธ รับการมาเยือนของ แอสตัน วิลลา ทีมกลุ่มบนของตารางซึ่งต้องการสามคะแนนเพื่อเพื่อรั้งอันดับ ส่วน เบิร์นลีย์ พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เป็นเกมสำคัญของสองทีมในโซนตกชั้นที่ผลการแข่งขันอาจส่งผลต่ออันดับในระยะยาว ต่อด้วย ฟูแลม พบ เอฟเวอร์ตัน สองทีมอันดับกลางตารางที่ต่างต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับของตนเอง และปิดท้ายค่ำคืนด้วยการพบกันระหว่าง วูล์ฟแฮมป์ตัน และ เชลซี ซึ่งทีมเยือนยังคงมุ่งมั่นเก็บชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ ต่อเนื่อง เวลา 00.30 น. วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (คืนวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569) นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ เบรนท์ฟอร์ด สองทีมอันดับใกล้เคียงกันในกลุ่มกลางตาราง ซึ่งต่างต้องการคะแนนเพื่อยกระดับอันดับและสร้างความได้เปรียบในช่วงสำคัญของฤดูกาล
จากนั้นในช่วงค่ำ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น. รับชมทาง Monomax กับศึกดาร์บี้ระหว่าง ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน และ คริสตัล พาเลซ เกมที่มีทั้งศักดิ์ศรีและคะแนนเป็นเดิมพัน โดยผู้ชนะมีโอกาสขยับหนีพื้นที่อันตรายได้ทันที และปิดท้ายด้วยซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ เวลา 23.30 น. เมื่อ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รองจ่าฝูงของตาราง เกมนี้มีความหมายมากกว่าสามแต้ม เพราะอาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์โดยตรง ลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะเพื่อไล่จี้กลุ่มท็อปโฟร์ ขณะที่แมนฯ ซิตี้หวังบุกเก็บชัยเพื่อกดดันจ่าฝูงอย่างต่อเนื่อง การดวลกันของสองสไตล์ฟุตบอล เกมรุกความเร็วสูง ปะทะระบบการครองบอลและเพรสซิ่งระดับสูง ทำให้เกมนี้ถูกยกให้เป็นแมตช์ที่ห้ามพลาด!!!
