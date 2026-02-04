“ปัณณพรรธน์-พลอยเพชร” ทะยานชิงเทนนิสคัดเยาวชนทีมชาติ

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ประจำปี 2569 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศ
ไฮไลท์ของการแข่งขัน นักกีฬาที่ชนะในรอบนี้ นอกจากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ในขณะที่ผู้แพ้จะชิงอันดับ 3 กัน เพื่อชิงสิทธิ์สุดท้ายในการเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จะทำให้มีนักกีฬาตัวจริง 3 คน และสำรอง 1 คน
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล ดาวรุ่งจากเมืองหลวง กทม. ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาเอาชนะ ฟาโรห์ โกวิทวัฒนชัย ดาวรุ่งจากชลบุรี 2-0 เซต 6-4, 6-3 ส่งผลให้ ปัณณพรรธน์ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศทันที ซึ่งจะชิงแชมป์กับ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ จาก กทม. ที่ตัดเชือกชนะ เดนิส เขียวรักษา จากชลบุรี 2-0 เซต 6-3, 6-4 ส่วน ฟาโรห์ จะชิงอันดับ 3 กับ เดนิส
ด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ พลอยเพชร ด้วงเขียว นักหวดชาวสงขลา ขับเคี่ยวกับ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข จาก กทม. ผลปรากฏว่า พลอยเพชร เป็นฝ่ายคว้าชัยได้ทั้งสองเซต 6-1, 7-5 พร้อมพาตัวเองผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับ อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ จากเชียงใหม่ ที่ตัดเชือกชนะ ศรุดา สุดตา จาก กทม. 2-0 เซต 6-3, 6-2 ส่วน ณิชวรัชญ์ จะชิงอันดับ 3 กับ ศรุดา
นอกจากนี้ ยังมีนักเทนนิสเยาวชนฝีมือดีที่คว้าชัยและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกหลายคน โดยมีผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของคู่อื่นๆ ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว ธีร์ ศรประสิทธิ์ (กทม.) ชนะ อธิวัฒน์ บุญชู (กทม.) 7-5, 6-0, โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) ชนะ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (อยุธยา) 6-2, 2-1 Ret.( เจ็บกล้ามเนื้อท้อง)
ด้านหญิงเดี่ยว วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่) 6-1, 6-2, ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.) ชนะ ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (นนทบุรี) 6-3, 6-1
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว พัชรพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) 6-2, 6-2, ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ธรรมะ โคศิริ (กทม.) 6-2, 6-2
ขณะที่หญิงเดี่ยว โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) 6-4, 6-2, จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กทม.) 6-3, 6-3