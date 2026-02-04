กกท.ตรังร่วมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนื่องในวันมวยไทยแห่งชาติ 6 กุมภาพันธ์

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศ จังฟวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันมวยไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทยและถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับคนรุ่นหลังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติตราบมาจนทุกวันนี้ ทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง และชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่นจังหวัดตรัง และค่ายมวยต่างๆจึงเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น
นายณรงค์ เผยว่า กิจกรรม มีทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การร่ายรำไหว้ ครูมวยไทย การแข่งขันแสดงคีตะมวยไทย และการแข่งขันกีฬามวยไทย “ศึกต้นกล้ามวยไทยจังหวัดตรัง” ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามมวยตรัง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ส่งเสริมให้เยาวชนต้นกล้าเป็นนักกีฬามวยไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ในงานดังกล่าวนอกจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยแล้วสำนักงานกกท.จ.ตรังและคณะกรรมการจัดงานยังได้เผยแพร่ผลงานของการกีฬาแห่ประเทศไทยและนำเสนอกิจกรรมภายใต้ Sports City เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในมิติที่้เกี่ยวกับความสำคัญของการกีฬาและการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายผนวกเข้าไปด้วย