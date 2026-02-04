HRC ฉลองครบรอบ 60 ปี “พรีเมียร์คลาส” เปิดตัวไลน์อัพ 4 นักบิดลุยศึก โมโตจีพี 2026

“ฮอนด้า” ค่ายจักรยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลก ฉลองครบรอบ 60 ปี เอชอาร์ซี ในพรีเมียร์คลาส เปิดตัวทีมแข่งลุยศึก โมโตจีพี 2026 อย่างเป็นทางการ ด้วยภารกิจพารถแข่ง RC213V ทวงคืนความยิ่งใหญ่ที่เวทีเวิลด์คลาส นำโดย “โจอัน เมียร์” ยอดนักบิดสแปนิชและ “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนภายใต้สังกัด ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล และทีมอิสระอย่าง ฮอนด้า แอลซีอาร์ ซึ่งประกอบด้วยจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” และรุกกี้ชาวบราซิเลียน “ดิโอโก้ โมเรร่า” พร้อมลงทดสอบอย่างเป็นทางการที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
การเปิดตัวดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ ฮอนด้า เรซซิ่ง คอร์เปอเรชั่น (HRC) สำหรับการยกระดับรถแข่ง Honda RC213V จนสามารถขยับระดับการพัฒนาเข้าสู่แรงค์กิ้ง C ซึ่งสูงขึ้นกว่าเดิม จากการคว้าชัยชนะและการขึ้นโพเดียมรวม 3 ครั้งในปีที่ผ่านมา
“โคจิ วาตานาเบะ” ประธาน ฮอนด้า เรซซิ่ง คอร์เปอเรชั่น กล่าวว่า “เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้ทำการเปิดตัวทีมแข่ง ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล สำหรับฤดูกาล 2026 และไฮไลต์ของเราในปีนี้คือก้าวกลับคืนสู่จุดสูงสุดใน โมโตจีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ อีกครั้ง มันเป็นช่วงเวลาพิเศษเพราะอยู่ในวาระครบรอบ 60 ปี ของ เอชอาร์ซี นับตั้งแต่เข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในพรีเมียร์คลาส เราตั้งตารอที่จะได้เฉลิมฉลองช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ตลอดทั้งปี 2026 ทุกคนในทีมต่างต้องการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับพันธมิตรของเราทุกคน และผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม”
“เป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้ชัดเจนมาก เราต้องเดินหน้าต่อในเส้นทางที่วางไว้ นั่นคือการต่อสู้ในแถวหน้าอย่างสม่ำเสมอ “ลูก้า มารินี” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและไหวพริบทางเทคนิคที่เฉียบคม ขณะที่มีความมุ่งมั่นและความอดทนของ “โจอัน เมียร์” ก็เป็นแรงผลักดันให้เราทุกคน ผมขอชื่นชม คาสตรอล สำหรับความพยายามของพวกเขาเช่นกัน เพราะความร่วมมือของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับทีมโรงงานอย่าง ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล จะนำโดย “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชดีกรีแชมป์โลกปี 2020 โดยเจ้าตัวจะใช้รถแข่งหมายเลข 36 จับคู่กับ “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียน เจ้าของหมายเลข 10
ส่วนทีมแซทเทิลไลต์อย่าง ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านั้น 1 วัน ประกอบด้วยจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” เจ้าของหมายเลข 5 จับคู่กับ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดรุกกี้ชาวบราซิเลียน ที่ขยับขึ้นสู่โมโตจีพีเป็นฤดูกาลแรกด้วยหมายเลข 11
สำหรับ ทัพนักบิดฮอนด้า มีคิวลงทดสอบอย่างเป็นทางการใน ออฟฟิเชียล เทสต์ ครั้งแรกของ โมโตจีพี 2026 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ก่อนจะเดินทาง มาทดสอบครั้งสุดท้ายที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์นี้ และดวลความเร็วสนามแรกของฤดูกาลในศึก ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคมนี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH