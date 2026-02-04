“เถ้าแก่น้อย” มอบเงินสนับสนุน “เบสบอลทีมชาติไทย” ฉลองชัยคว้า 2 เหรียญ ซีเกมส์ 2025

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดสาหร่ายแปรรูปอันดับ 1 ของไทย ได้จัดมอบเงินสนับสนุน และร่วมแสดงความยินดีให้แก่สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย ณ สถาบันเน็กซ์ ไอดอล ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ หลังจากที่ทีมเบสบอลทีมชาติไทย สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันทีมเบสบอล 5 คน และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันทีมเบสบอลชาย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 750,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับทีมเบสบอล 5 คน จำนวน 300,000 บาท ทีมเบสบอลชาย จำนวน 300,000 บาท และเงินโบนัสจากการเอาชนะการแข่งขัน แมตช์ละ 50,000 บาท รวม 3 แมตช์ ซึ่งเงินสนับสนุนทั้งหมดนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ เป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและทีมงาน
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เถ้าแก่น้อย รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จของทีมเบสบอลไทย โดยมองว่าชัยชนะในซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญรางวัลเท่านั้น แต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความเสียสละ และพลังความสามัคคีของทีม เงินสนับสนุนที่มอบให้จึงเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่าทุกความพยายามที่มีคุณค่า ชัยชนะครั้งนี้ของทีมเบสบอลไทย จึงถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้นักกีฬาทุกคนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป รวมถึงกีฬาเบสบอลเป็นกีฬาน้องใหม่สำหรับคนไทยที่น่าสนใจ เถ้าแก่น้อย อยากผลักดันให้เป็นที่สนใจ และช่วยยกระดับการพัฒนากีฬานี้ในประเทศไทย เป็นการเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เถ้าแก่น้อย ยังมีแผนสนับสนุนวงการกีฬาไทยในด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุน นักกีฬารุ่นใหม่และกีฬาที่มีศักยภาพในการเติบโต ผ่านการมอบทุนสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงกีฬาได้มากขึ้นพร้อมมุ่งมั่นใช้พลังของแบรนด์ในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ "ความพยายาม วินัย และการไม่ยอมแพ้" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทั้งการเล่นกีฬาและการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมผลักดันให้วงการกีฬาไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เถ้าแก่น้อย อยากเน้นย้ำถึงความสำคัญของ "ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสมาคมกีฬา" ว่าถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยยกระดับวงการกีฬาได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณ เพิ่มทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนานักกีฬา การยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมและการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล รวมถึงการเปิดโอกาสให้กีฬาทางเลือกหรือกีฬาที่ไม่อยู่ในกระแสหลัก ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนในวงกว้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานให้วงการกีฬาไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”นางสาวอรพัทธ์ กล่าว
ด้าน พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย กล่าวถึง "ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย ผมรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ บริษัท เถ้าแก่น้อยฯ ต่อการสนับสนุนในครั้งนี้ เงินสนับสนุนที่ได้รับไม่ได้เป็นเพียงกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยต่อยอดการพัฒนาวงการเบสบอลไทย และยืนยันว่า ความทุ่มเทของพวกเรามีคุณค่าและได้รับการมองเห็นจากภาคเอกชนอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นความสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการเบสบอลไทยร่วมกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดพื้นที่ให้เด็กไทยเข้าถึงกีฬาชนิดนี้ได้มากขึ้น
ทิศทางการพัฒนาวงการเบสบอลในอนาคต สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างฐานเยาวชนให้เข้มแข็ง โดยมีแผนขยายโอกาสการเข้าถึงกีฬาเบสบอลให้ครอบคลุมทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน เพื่อปลูกฝังทักษะและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ พร้อมใช้สื่อและความร่วมมือกับภาคเอกชน สื่อสารภาพลักษณ์ของกีฬาเบสบอลให้มีความทันสมัย สนุก และเข้าถึงง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมารู้จักและหลงรักกีฬาชนิดนี้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น” พ.ต.อ.ดวงโชติ กล่าว
เถ้าแก่น้อย มุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างวงการกีฬาไทยอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้นักกีฬาชาติไทยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และนำความภาคภูมิใจกลับสู่คนไทยทั้งประเทศ