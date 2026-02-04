“เรวดี” อดีตนักกรีฑาทีมชาติ เผยเลือกตั้งใหญ่ไม่กาพรรคประชาชน หวั่นสิ้นชาติมากกว่าการโกง

เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ออกมาแสดงความเห็นทางการเมือง ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569
โดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค ว่า “กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะเหตุจากมีคนมาคอมเม้นต์ว่าจะเลือกพรรคประชาชนเพราะใช้ชีวิตมา 50 กว่าปีเจอแต่การทุจริตคอรัปชั่น
ดิฉันคิดต่างค่ะ การทุจริตคอรัปชั่นเราสามารถลดและป้องกันไปทีละเล็กละน้อยได้ โดยเริ่มจากตัวเราที่จะลดการทุจริตจากตัวเราลงก่อน ซื่อสัตย์กับตัวเอง ครอบครัว สังคม อาชีพ แล้วจึงสู่ประเทศไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยตัวเราเองก่อน
ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชน ไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ”