กรีฑาส่งนักกีฬาทำศึกชิงแชมป์เอเชียในร่ม 2026 ที่จีน

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาไทย พร้อมด้วย ผู้ฝึกสอน รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วม การแข่งขันกรีฑาในร่มชิงแชมป์เอเชีย 2026 (12th Asian Indoor Athletics Championships 2026) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์นี้ ที่ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำหรับทัพนักกีฬาชุดดังกล่าว ได้ออกเดินทางไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี พล.ต.ต. นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย พร้อมด้วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งสิ้น 12 คน เพื่อทำศึก
สำหรับคณะนักกีฬาชุดนี้ นำทีมโดย พล.ต.ต. นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน (ผู้จัดการทีม) พร้อมด้วย ณรงค์ นิลพลอย กับ สมพงษ์ โสมบ้านกวย ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน ด้านนักกีฬากรีฑา ประกอบด้วย ศราวุฒิ นวลศรี, คุณภัทร ไกรจันทร์, นำโชค ภูแพง, นนท์ธวัช ภักดีจิตร, เมธาวี กัณหาอุดม, ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง และ จิราพัชร ขานอ่อนตา