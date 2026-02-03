โอกาสทองต้องคืนฟอร์ม! “ซุปเปอร์เกิล” นัดฉะเดือด “หยู เหยา ปุย” ศึก ONE Fight Night 41

เตรียมพบกับการกลับมาของสองกำปั้นสาวในศึก ONE Fight Night 41 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 69 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ในช่วงไพรม์ไทม์สหรัฐอเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดย “ แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” มวยเข่าดุ วัย 22 ปี หวังกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง ขอท้าดวลกติกา มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) กับ “หยู เหยา ปุย” สาวขาลุยจากฮ่องกง วัย 32 ปี ที่ต้องการกลับเส้นทางผู้ชนะเช่นกัน
ศึกสองสาวขอคัมแบ็กเวทีครั้งนี้เป็นการพบกันของ “ซุปเปอร์เกิร์ล” สาวไทยเจ้าของฉายา “เจ้าแม่เข่ายัดไส้” ที่หวนคืนเวทีในกติกามวยไทยหลังพ่ายในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งล่าสุด ขณะที่ “หยู เหยา ปุย” หลังจากสะดุดแพ้มา 2 ไฟต์ นัดนี้เธอหวังล่าแต้มชัยเพื่อเรียกคืนฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้
“ซุปเปอร์เกิร์ล” เป็นนักชกสาวไทยวัยรุ่นที่ถูกจับตามองว่าอนาคตไกล เพราะเปิดตัวใน ONE ด้วยชัยชนะ 2 ไฟต์รวด จนพกความมั่นใจเต็มสูบขยับน้ำหนักไปปะทะกับรุ่นพี่ขั้นเทพอย่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ในศึก ONE Fight Night 6 เมื่อเดือน ม.ค.66 ถึงแม้จะแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ แต่สาวเข่าดุคนนี้ก็โชว์ลีลาแลกอาวุธได้แบบถึงใจ จนคนดูยอมรับฝีมือ
หลังจากนั้น “ซุปเปอร์เกิร์ล” พยายามพิสูจน์ฝีมือบนเส้นทางคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งโดยสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ได้ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อเดือน ส.ค. 66 แต่ไฟต์ล่าสุดใน ศึก ONE Fight Night 16 เมื่อเดือน พ.ย. 66 ทำผลงานช็อกคนดู แพ้ทีเคโอยกแรกด้วยเหตุสุดวิสัย ไฟต์นี้จึงเป็นการกลับคืนเวทีในกติกามวยไทยที่เธอเคยแจ้งเกิด เพื่อกู้ศรัทธาคืนกลับมา
ด้าน “หยู เหยา ปุย” ทำผลงานสุดหรูตั้งแต่เข้ามาแข่งใน ONE ลุมพินี ด้วยสถิติไร้พ่าย 5 ไฟต์ติด จนได้รับสัญญา ONE ในศึก ONE ลุมพินี 42 เมื่อเดือน พ.ย. 66 หลังจากนั้นเก็บแต้มชัยได้อีกครั้งในศึก ONE Fight Night 20 เพิ่มสถิติชนะ 6 ไฟต์รวด
แต่ฟอร์มต้องสะดุด เมื่อ “หยู เหยา ปุย” ถูกน็อกตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 67 และยังเรียกฟอร์มเก่งไม่กลับ หลังพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์ในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อเดือน มี.ค. 68 ไฟต์นี้นักชกสาวจากฮ่องกงจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเดินหน้าลุยเต็มที่เพื่อคว้าชัยให้ได้