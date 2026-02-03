“นาดากะ” คว้ารางวัล NEW FACE 2025 จากสื่อดังญี่ปุ่น

“นาดากะ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ยกระดับความยิ่งใหญ่ขึ้นอีกขั้น ด้วยการถูกรับเลือกให้คว้ารางวัล NEW FACE ประจำปี 2025 จากเวทีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นโดยนิตยสารกีฬาระดับแนวหน้า Sports Graphic Number
สำหรับรางวัลนี้มอบให้กับนักกีฬาชาวญี่ปุ่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่ง “นาดากะ” ครองสถิติ 4 ไฟต์ไร้พ่ายตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต เส้นแรกในประวัติศาสตร์มาครองต่อหน้าแฟน ๆ ในบ้านเกิด ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” ไปอย่างเหนือชั้นในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. จึงได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนี้ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับนักกีฬาเพื่อนร่วมชาติอีก 2 คน
โดย “นาดากะ” ได้โพสต์เปิดใจหลังได้รับรางวัลนี้ผ่านอินสตาแกรม nadakamuay ท่ามกลางแฟนคลับจากทั่วโลกที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลาม
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Number NEW FACE อันทรงเกียรติ จากนี้ผมจะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักความยอดเยี่ยมของกีฬามวยไทยมากขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ขอบคุณครับ”
ทั้งนี้ นอกจากรางวัล NEW FACE 2025 แล้ว ก่อนหน้านี้ “นาดากะ” ยังได้รับเลือก ให้คว้ารางวัล “นักกีฬายอดเยี่ยม ปี 2568 กติกามวยไทย” จาก ONE อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำสถานะยอดนักชกฟอร์มแรงแห่งปีอย่างแท้จริง ส่วนในปี 2569 นี้ต้องตามดูกันต่อไปว่า “นาดากะ” ที่มีสถานะเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต แล้วจะยกระดับผลงานได้ร้อนแรงยิ่งขึ้นขนาดไหน