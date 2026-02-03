ตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์นโยบายกีฬา ใน Thailand's Policy Dinner talk

ตัวแทน 6 พรรคการเมือง ร่วมพูดคุยประชันวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเรื่องกีฬา มัดใจโหวตเตอร์ ก่อนเข้าคูหาจริง 8 กุมภาพันธ์ นี้ ใน ใน Thailand's Policy Dinner talk
Think Curve - คิดไซด์โค้ง สื่อกีฬาและสุขภาพ จัดงานประชันวิสัยทัศน์และนโยบายกีฬา ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ภายใต้ชื่องาน Thailand's Policy Dinner talk ณ ร้าน Hops and Hope Craft Bar รัชโยธิน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
โดยมีตัวแทนจาก 6 พรรคการเมืองที่ตอบรับมาร่วมพูดคุยและนำเสนอวิสัยทัศน์ และ นโยบายเกี่ยวกับกีฬา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารนโยบายในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กำลังจะมาถึง
สำหรับตัวแทนจาก 6 พรรคการเมืองที่เข้าร่วมการปะชันวิสัยทัศน์และนโยบาย ประกอบด้วย ตรัยฉัตร ธนสารไตรภพ (พรรคไทยสร้างไทย), เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (พรรคประชาชน), ชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา (พรรคไทยก้าวใหม่), ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ (พรรคเพื่อไทย), พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และ วรงค์ ทิวทัศน์ (พรรคโอกาสใหม่) โดยมีผู้สื่อข่าวกีฬา, อินฟูลเอนเซอร์สายกีฬา และ ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาร่วมฟัง
โดยตัวแทนแต่ละพรรค ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายกีฬาในแต่ละประเด็น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน สามารถตั้งคำถามถึงตัวแทนแต่ละพรรคการเมือง เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบายกีฬา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละมุมมอง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป