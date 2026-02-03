ไม่มีงานง่าย! ส่องความเป็นไปได้ คู่ชกรายต่อไปที่ “น้องโอ๋” ต้องเผชิญ?

กลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียล หลัง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ที่ปัจจุบันลดลงมาชกในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ได้ประกาศข่าวใหญ่ผ่านเฟซบุ๊ก NONG O Channel ว่าตนได้เซ็นสัญญาสำหรับไฟต์ต่อไปกับ ONE เป็นที่เรียบร้อย โดยมีแฟน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคาดเดารายชื่อคู่ชกของ “น้องโอ๋” กันอย่างล้นหลาม
ท่ามกลางเหล่านักชกฟอร์มแรงแห่งรุ่นฟลายเวตที่แจ้งเกิดขึ้นมามากมายบนสังเวียน ONE ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า นักชกคนใดเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสขึ้นมาวัดฝีมือกับมวยชั้นครูอย่าง “น้องโอ๋” ซึ่งวันนี้เราขอเปิดโผ 3 รายชื่อนักชกฟอร์มเด่นที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้รายต่อไปของเขา
คนแรก “อาคีฟ กูลูซาดา” จอมบู๊จากอาเซอร์ไบจาน ทำผลงานจัดจ้านขึ้นเรื่อย ๆ โดยหลังจากเก็บชัยชนะ 3 ไฟต์รวดบนเวที ONE ลุมพินี และคว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 22 ของรายการมาครอง เขาก็เลื่อนชั้นขึ้นมาชกบนเวที ONE (ใหญ่) แล้ว 2 ไฟต์ และสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด โดยผลงานล่าสุดคือการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ในศึก ONE Fight Night 36 เมื่อเดือน ต.ค. 65
คนต่อมา “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” มวยมาดกวนจากอุซเบกิสถาน เจ้าของสัญญา ONE ฉบับที่ 29 จากเวที ONE ลุมพินี และเป็นเจ้าของสถิติไร้พ่าย 23 ไฟต์ตลอดการชกระดับอาชีพ ฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในศึก ONE Fight Night 36 ด้วยการระเบิดฟอร์มไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ไปได้อย่างสวยงาม พร้อมเพิ่มสถิติชนะรวดบนสังเวียนของ ONE เป็นไฟต์ที่ 9
รายสุดท้าย“อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” นักชกก้านยาวจากรัสเซีย คืออีกหนึ่งนักชกที่ไม่เคยแพ้ใครตลอดการชก 11 ไฟต์ระดับอาชีพ โดยหลังจากคว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 31 จากรายการ ONE ลุมพินี มาครอง เขาก็ขยับขึ้นมาชกบนเวที ONE (ใหญ่) และจัดการอัดน็อก “ก้องธรณี ส.สมหมาย” เป็นคนแรกในรายการได้อย่างเหนือชั้นในศึก ONE Fight Night 39 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา พร้อมเพิ่มสถิติการปิดเกมเป็นไฟต์ที่ 6 จากชัยชนะทั้งหมด 7 ไฟต์บนสังเวียนของ ONE