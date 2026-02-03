เดือดสะเทือนโลก! “เพชรจีจ้า” การันตีชิงบัลลังก์ “อัลลิเซีย” เทียบชั้นศึกในตำนาน

ประกาศไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับศึกชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ระหว่าง “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีผู้ครองตำแหน่ง และ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ที่ขอท้าวัดเดือดล่าเข็มขัดสองกติกา ในศึก ONE Fight Night 41 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 69 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ในช่วงไพรม์ไทม์สหรัฐอเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ในที่สุดความฝันที่จะได้ขึ้นท้าชิงเข็มขัดมวยไทยเเส้นที่สองของ “เพชรจีจ้า” ก็เป็นจริง หลังทำฟอร์มยอดเยี่ยมจากการหวนคืนสังเวียนมวยไทยในรอบกว่าสองปี ในศึก ONE Fight Night 38 เมื่อ 6 ธ.ค. 68 ซึ่งนักชกสาวแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกกรณีนี้ว่า
“การได้ขึ้นเวทีชิงแชมป์กับ อัลลิเซีย ถือเป็นไฟต์ที่สำคัญมาก หนูเชื่อว่าจะเป็นไฟต์หนึ่งที่สนุกแน่ ๆ ถ้าให้เทียบคิดว่าความมันน่าจะไม่แพ้คู่ในตำนานระดับโลกอย่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ และ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 เลยค่ะ”
“หนูบอกมาตลอดประมาณสองปีว่า อยากกลับมาชกกติกามวยไทย และอยากท้าชิงกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์อย่าง อัลลิเซีย ซึ่งยอมรับว่าเป็นคู่ชกที่แข็งมาก แต่ก็เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและใจ เชื่อมั่น และทำให้เต็มที่ค่ะ”