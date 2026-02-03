อดีตดาวเด่นเวที วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ สู่มือท็อปโลก

กอล์ฟสมัครเล่นหญิงรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของอาร์แอนด์เอ และสมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเวทีที่มอบโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงชั้นนำของภูมิภาคสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าของโลก โดยปีนี้มีกำหนดแข่งขันที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้
นับตั้งแต่กอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2018 ได้วางรากฐานให้กับรายการแข่งขันระดับสมัครเล่นและปูทางให้กับนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์ที่สุดในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็น จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล และ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ ถือเป็นอดีตนักกอล์ฟสมัครเล่นสาวดาวเด่นจากเวที วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ สู่การก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟแถวหน้าของโลก
สำหรับ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน คว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่ออายุ 15 ปี ตอกย้ำความสามารถที่โดดเด่นหลังจาก 6 เดือนก่อนหน้านี้สร้างชื่อด้วยการเป็นเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ชนะการแข่งขันระดับอาชีพจากรายการเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ สมัยที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นด้วยวัยเพียง 14 ปี
นอกจากนี้อาฒยายังสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่คว้าถ้วย Smyth Salver ซึ่งมอบให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น สองปีติดต่อกันในปี 2018 และ 2019 ก่อนเทิร์นโปรและครองแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ 7 รายการ รวมถึงรางวัล Rolex Player of the Year และติดอันดับท็อป 5 ในรายการเมเจอร์มากมาย กระทั่งขึ้นบัลลังก์มือหนึ่งของโลกในปัจจุบัน
ทางด้าน แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สร้างผลงานในรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ได้อย่างน่าประทับใจ หลังจากลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกได้เพียงสี่เดือน เธอก็จบอันดับที่ 5 ในรายการยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น ในปี 2018 ตามด้วยผลงานติดท็อปเท็นในรายการเมเจอร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการคว้าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพด้วยการเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์รายการ เชฟรอน แชมเปียนชิพ ปี 2021 หลังจากเทิร์นโปรได้เพียงปีเดียว
ทั้งนี้กอล์ฟ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 และจัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก มีนักกอล์ฟสมัครเล่น 84 คนจาก 28 ประเทศลงชิงชัย ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ โดยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทย 5 คน ได้แก่ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล, ปริม ปราชญ์นคร, ภิมพิศา สีสุธรรม และนิชา กันภัย