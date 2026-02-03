ล็อคถล่ม ไทยพ่ายอิรัก 2-4 จอด 8 ทีม ฟุตซอลเอเชีย 2026

ล็อคถล่ม ทีมฟุตซอลไทย ทีมอันดับ 11 ของโลก รองแชมป์เก่าและรองแชมป์เอเชีย 3 สมัย ที่นำทัพโดย โมฮัมหมัด อุสมานมูซา ชอกช้ำ พ่ายให้กับ อิรัก ทีมอันดับ 37 ของโลก 2-4 ตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่อินโดนีเซีย ไปแบบพลิกความคาดหมาย
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ที่ อินโดนีเซีย อารีนา เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย แชมป์กลุ่มบี ลงสนามพบกับ อิรัก รองแชมป์กล่มเอ
เกมนี้ “โค้ชหมี“ รักษ์พล สายเนตรงาม ส่ง นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ ยืนประตู พร้อมด้วย รณชัย จูงวงษ์สุข, ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์, สราวุท ผลาพฤกษ์ และ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา เป็น 5 คนแรก
เริ่มเกมมา ไทยเดินหน้ากดดันอย่างต่อเนื่อง และมาได้ลุ้นนาทีที่ 3 จากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ ลากเข้ากลางก่อนจ่ายคืนให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไกลหลุดกรอบไป
นาทีที่ 8 อิรักโต้กลับ และมาจบที่ มุสตาฟา อิห์ซาน อัล บายาติ ที่ยิงด้วยขวาช่วยให้ อิรัก นำก่อน 1-0
แต่นาทีที่ 9 ไทยตีเสมอได้ 1-1 จากจังหวะลุยของ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ ก่อนจ่ายยัดเข้ากลางให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา แท็บอินเข้าไป
นาที 12 ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ ลากก่อนจ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไปติดเซฟ และนาทีเดียวกัน ปาณัสม์ ได้หลุดไปก่อนยิงไปติดบล็อคบนเส้นของ ทาเรค เซยาด และซ้ำไปชนคานกระเด้งออกมา สราวุท ผลาพฤกษ์ พยายามซ้ำ แต่ไม่โดน
นาที 17 ไทยได้ลุ้นอีกรอบจากจังหวะที่ ซาลิม ไฟซาล พยายามโหม่งสกัดแต่โดนไม่ดีมาเข้าทางวรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ กลับตัวยิงด้วยขวาไปตรงตัว อิบราฮิม อาเหม็ด อัล บาสตานี
นาที 19 จากลูกเตะมุม ที่อิทธิชา ประภาพันธ์ ได้ยิงมาติดเซฟ มาเข้าทาง วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ เก็บได้ก่อนจ่ายให้ อิทธิชา ยิงอีกครั้งติดบล็อค และไม่มีจังหวะเพิ่มเติมจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 1-1
ครึ่งหลังนาที 22 อิรัก มาได้ประตูนำอีกครั้ง จากจังหวะโต้กลับ ที่ไทยเกือบได้ และเป็น ซาลิม คาดิม ล็อคแล้วจ่ายให้ มุสตาฟา อิห์ซาน จิ้มเข้าไป ให้อิรัก นำอีกครั้ง 2-1
นาที 31 ไทยน่ามาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายให้ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ได้ยิงเดี่ยวๆ แต่ก็ยังไปติดเซฟ อิบราฮิม อาเหม็ด
นาที 32 ไทยเกือบได้ประตูตีเสมออีกครั้ง จากจังหวะที่ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ ได้ยิงไปชนเสากระเด้งออกมาอีกครั้ง
นาที 33 อิรัก นำเป็น 3-1 จากจังหวะที่ มุสตาฟา อิห์ชาน เก็บบอลได้ก่อนจ่ายให้ ซาลิม คาดิม ยิงเข้าไป
หลังจากนั้นไทยเล่นพาวเวอร์เพลย์ทันที และนาที 35 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะจิ้มของ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา แต่ก็ยังไปติดเซฟของ อิบราฮิม อาเหม็ด อีกครั้ง
นาที 37 อิรัก นำห่างเป็น 4-1 จากจังหวะที่อิบราฮิม อาเหม็ด เซฟได้ แล้วยิงไกลทันทีเข้าไป
นาที 40 ไทยไล่ขึ้นมาเป็น 2-4 จากจังหวะยิงไกลของ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ ทำให้ฟุตซอลไทย ต้องจบเส้นทางในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
อิรัก ปลดล็อคเอาชนะทีมชาติไทย ได้เป็นครั้งแรก พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ อิหร่าน ทีมอันดับ 5 ของโลก และแชมป์เอเชีย 13 สมัยต่อไป