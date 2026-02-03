“หญิง-ทิพย์” รวมพลังสู้ศึกปิงปองเอเชียนคัพ 2026

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ทำการส่ง 2 ดาวดังทีมชาติ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร และ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง ลัดฟ้าสู่เมืองไห่โขว ประเทศจีน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "เทเบิลเทนนิส เอเชียน คัพ 2026" ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ.69 โดยมี อาจารย์ไกรวัลย์ ศุภประเสริฐ ร่วมทีมไปเป็นผู้ฝึกสอน
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความสำคัญของศึกเอเชียนคัพว่า รายการที่คล้ายกันคือ เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชีย ที่เชิญชาติสมาชิกในเอเชียส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ทุกประเทศ แต่สำหรับ เอเชียนคัพ จะทำการคัดเอานักกีฬาที่มีแรงกิ้งหรืออันดับคะแนนสะสมโลกดีที่สุด 32 อันดับแรกชายและหญิงเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
ใน่ส่วนของระบบการแข่งขันและความพร้อมของสองสาวไทยนั้น "บิ๊กตูน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เอเชียนคัพมีการเพิ่มโควต้านักกีฬาที่เข้าร่วมจาก 16 คน เป็น 32 คน ซึ่งจะแบ่งสายการแข่งขันของทั้งชายและหญิงรอบแรกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ก่อนจะนำ 2 อันดับแรกที่ผลงานดีที่สุดแต่ละกลุ่มเข้ารอบน็อคเอาท์ต่อไป
ส่วนทั้ง สุธาสินี และ อรวรรณ นั้น หลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจซีเกมส์ด้วยคว้า 3 เหรียญทองของ สุธาสินี (หญิงเดี่ยว, หญิงคู่, ทีมหญิง) และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ของ อรวรรณ (2 ทองจากหญิงคู่กับทีมหญิง และ 1 เงินจากหญิงเดี่ยว) พอจบศึกดังกล่าว พวกเขาก็ยังฝึกซ้อมยาวต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ ทำให้ทั้งสองมีความพร้อมตลอดเวลา แมมีอาการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่มีปัญหาสำหรับเอเชียนคัพที่กำลังจะเริ่ม
"แฟนกีฬาปิงปองคงทราบดีว่า สำหรับกีฬาชนิดนี้การแข่งขันในเอเชียก็เหมือนการแข่งขันชิงแชมป์โลก เพราะนักปิงปองท็อปๆ ของโลกส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ หรือ ไต้หวัน และในอดีตที่ผ่านมาตัวแทนของไทยเราก็ยังไม่เคยผ่านรอบแรกได้เลยในรายการเอเชียนคัพนี้ ดังนั้นปีนี้ก็อยากแฟนๆ กีฬาปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสของไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์น้องหญิงกับน้องทิพย์กันเยอะๆ ให้พวกเขาผ่านรอบแรกให้ได้เป็นประวัติศาสตร์" ประมุขปิงปองไทย กล่าว