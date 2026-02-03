ทัพนักแบดมินตันสาวไทยต้อนเมียนมา 5-0 ประเดิมชัยศึกทีมเอเชีย 2026

ทัพแบดมินตันหญิงไทย รองแชมป์เก่า เปิดหัวสุดหรู ต้อนเมียนมาขาดลอย 5-0 คู่ ประเดิมชัยชนะในเกมรอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก แบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย ประเภททีม 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา
คู่แรก ประเภทหญิงเดี่ยวมือ 1 "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 16 ของโลก ตบเอาชนะ เธท ฮาตาร์ ธูซาร์ 2-0 เกม 21-10, 21-13
คู่สอง หญิงเดี่ยวมือ 2 "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ต้อน อีนท์ ชิต ฟู ขาดลอย 2-0 เกม 21-3 และ 21-6
หญิงเดี่ยวมือ 3 "แครอท" พรพิชชา เชยกีวงศ์ เอาชนะ หลินหลิน เธท 2-0 เกม 21-9, 21-7 การันตีชัยชนะให้ทีมไทยทันทีที่ 3-0 คู่
ขณะที่ประเภทคู่ หญิงคู่มือ 1 “แพท” หทัยทิพย์ มิจาด กับ “กัสจัง” ณปภากร ตุงคะสถาน เอาชนะคู่ของ อีนท์ ชิต ฟู กับ เธท ฮาตาร์ ธูซาร์ 2-0 เกม 21-5, 21-10 และปิดหญิงคู่มือ 2 "ธารา" พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล กับ "น้ำว้า" ศาริสา จันทร์แพง ชนะคู่ของ หลินหลิน เธท กับ ซู แลตต์ 2-0 เกม 21-15, 21-12
สำหรับเกมต่อไป ทีมหญิงไทยจะลงสนามชิงแชมป์กลุ่มพบกับอินเดีย แชมป์เก่าเมื่อปี 2024 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 69 นี้ เวลา 10.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)