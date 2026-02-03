"ชมรมว่ายน้ำสิงห์" กวาด 60 เหรียญทอง คว้ารางวัลสโมสรยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่ 2 การแข่งขันว่ายน้ำวินเทอร์ปีที่ 2

ว่ายน้ำวินเทอร์ปีที่ 2 จัดยิ่งใหญ่ ฉลามเงือกกว่า 500 คนจาก 56 สโมสรทั่วประเทศแห่ร่วมชิงชัย ด้านผลแข่ง "ชมรมว่ายน้ำสิงห์" ยังแข็งแกร่งกวาด 60 เหรียญทอง ผงาดคว้ารางวัลสโมสรยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่ 2
การแข่งขันว่ายน้ำรายการ วินเทอร์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ครั้งที่ 2 (2nd Winter Thailand Open 2026 Sponsored by Speedo) ชิงถ้วย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569
โดยในปีนี้การแข่งขันยังคงจัดยิ่งใหญ่อีกครั้ง ด้วยมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยมี พล.อ.จตุรพร สุนทรนนท์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนที่ดี จากทุกภาคส่วนการสนับสนุนจาก Speedo Thailand แบรนด์ว่ายน้ำระดับโลก โดย สาธิมานี เอี่ยมสำอางค์ผู้จัดการแบรนด์ Speedo รวมไปถึง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดย สุริยา สุขสุภักดิ์ผู้จัดการฝ่าย Sport Development, อะมิโน ไวทัล แบรนด์เจลให้พลังงานที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
เช่นเดียวกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ,แชมพูล้างคลอรีน A&N , Eco Friendly Thailand, ฟู้ด โมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) , ESP Stadium , ดอกบัวคู่, Orabella, วิเศษไก่ย่างภัตตาคาร, The Flex massage for sports, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ กับ AIA ก็ไม่พลาดรวมพลังสนับสนุนทำให้การชิงชัยในปีนี้มีสีสันสามารถดึงดูดมีนักกีฬาระดับแถวหน้าทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติ และมือดีเข้าร่วมอย่างคับคั่ง มากกว่า 500 คนจาก 56 สโมสรทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามสำหรับผลการแข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างสนุกดุเดือด โดยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม ปีนี้ ตกเป็นของ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ คว้าไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 2 ด้วยคะแนนรวม 3,722 คะแนน จากผลงาน 60 ทอง 58 เงิน 52 ทองแดง พร้อมรับเงินสนับสนุน 50,000 บาท เช่นเดียวกับอันดับ 2 สโมสรเฟิร์ส สวิม ทีม คว้าไปครองได้อีกครั้ง คะแนนรวม 1,089 คะแนน จากผลงาน 21 ทอง 18 เงิน 11 ทองแดง พร้อมรับเงินสนับสนุน 30,000 บาท ส่วนอันดับ 3 เป็นของ สโมสรว่ายน้ำมหิดลศาลายาคะแนนรวม 640 คะแนน จากผลงาน 8 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท ขณะที่อันดับที่ 4 ท็อปฟอร์ม สวิม ทีม ซิวไปครอง ด้วยคะแนนรวม 490 คะแนน รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท