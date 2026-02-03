"ปทุมธานีเกมส์ 2026" ทัพนักกีฬากว่าพันชีวิตตบเท้าเข้าสนามธรรมศาสตร์ รังสิต ภายใต้คอนเซปต์ " Win Together "

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จับมือ จังหวัดปทุมธานี ระเบิดศึกมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2569 หรือ "ปทุมธานี เกมส์ 2026" อย่างเป็นทางการ ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่ สะท้อนอัตลักษณ์เมืองปทุมฯ ผสานพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับทัพนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติมากมายในงาน
ไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิด คือชุดการแสดงเปิดสนามในชื่อ " Cheer Forward, Win Together " ที่สื่อถึงการส่งต่อพลังใจและความพร้อมเพรียงของเยาวชน ตามด้วยขบวนพาเหรดเกียรติยศสุดอลังการที่แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
องค์ที่ 1 " เทิดไท้องค์ราชัน " : นำโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนสามโคก แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
องค์ที่ 2 " อัตลักษณ์แห่งปทุมธานี " : ถ่ายทอดรากเหง้าวัฒนธรรมเมืองดอกบัว วิถีชีวิตชาวมอญ และสายน้ำเจ้าพระยา ผ่านการแสดงและริ้วขบวนที่สวยงาม
องค์ที่ 3 " จิตวิญญาณแห่งการแข่งขัน " : เน้นย้ำเรื่อง Fair Play และความร่วมมือของ 9 หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกีฬา
องค์ที่ 4 " พลังแห่งปทุมธานี " : การรวมพลังของตัวแทนจาก 7 อำเภอ และขบวนนักกีฬาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 1,100 คน
ช่วงเวลาแห่งความประทับใจสูงสุด คือพิธีจุดคบเพลิง ซึ่งได้รับเกียรติจาก 3 นักกีฬาฮีโร่ชาวปทุมธานี ได้แก่ " เทม " เทวินทร์ หาญปราบ (เหรียญเงินโอลิมปิก เทควันโด), " โค้ชแมกซ์ " ชัชวาล ขาวละออ (ตำนานเทควันโดทีมชาติไทย) และ " น้องแอนฟิลด์ " สุกฤตา สุวะไชย (นักแบดมินตันดาวรุ่ง เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2025) เป็นผู้เชิญคบเพลิงและจุดไฟสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ก่อนที่ประธานในพิธีจะทำพิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์ด้วยการวางถ้วยรางวัลบนแท่น เพื่อประกาศเริ่มการชิงชัยอย่างเป็นทางการ
สำหรับการแข่งขัน "ปทุมธานี เกมส์ 2026" จะมีการชิงชัยใน 14 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , สนามกีฬาโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ สนามกรีฑาสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมชม และเชียร์เยาวชนปทุมธานีได้ฟรีตลอดการแข่งขัน