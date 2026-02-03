ธนา ไชยประสิทธิ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

จากผลงานทีมเซปักตะกร้อไทย ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งทำได้ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11 เหรียญทอง และโดยเฉพาะผลงานของทีมชาย ที่พลาดเหรียญทองทุกรายการเป็นครั้งแรกในศึกซีเกมส์ รอบ 20 ปี นับตั้งแต่ซีเกมส์ 2005
ล่าสุด นายธนา ไชยประสิทธิ์ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อผลงานดังกล่าว ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
“สืบเนื่องจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปรากฏผลการแข่งขันกีฬาตะกร้อ โดยเฉพาะประเภททีมชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรายการมาโดยตลอด แต่ในการแข่งขันครั้งนี้ ประเภททีมชายพ่ายแพ้ในทุกรายการที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี ทำให้ประชาชนชาวไทย
ที่เป็นแรงเชียร์ และมีความคาดหวังกับกีฬาตะกร้อต้องผิดหวัง ทั้งที่กีฬาตะกร้อประสบความสำเร็จมาทุกรายการที่ลงทำการแข่งขันมาโดยตลอด จากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นดังกล่าว และสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นภายในสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความรับผิดชอบโดยการขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และขอให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และในฐานะสโมสรสมาชิก ข้าพเจ้าพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้สโมสรสมาชิกในการพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับต่อไป”