รัฐบาลมอบอัดฉีดทัพพารา 144 ล้านบาท ฉลองทัพไทยเจ้าทองอาเซียนพาราเกมส์

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดี ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มหกรรมกีฬาเอเชียนยูธพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งโลก–ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย) ที่ชั้น 8 เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น โฮเทล เมื่อ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลตรี โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันใน 3 มหกรรมใหญ่อย่าง มหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย, มหกรรมการแข่งขันเอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งโลก–ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย)
สำหรับผลงานมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย นักกีฬาพาราไทย ครองเจ้าเหรียญทอง ด้วยผลงาน 175 เหรียญทอง 155 เหรียญเงิน และ 156 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัลรวม 128,280,000 บาท จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
แบ่งเป็น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 124 ทอง 101 เงิน 101 ทองแดง รวม 83,460,000 บาท, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย 23 ทอง 27 เงิน 35 ทองแดง รวม 22,060,000 บาท, สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย 19 ทอง 9 เงิน 8 ทองแดง รวม 11,755,000 บาท, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 9 ทอง 18 เงิน 12 ทองแดง รวม 11,005,000 บาท
ด้านผลงานมหกรรมกีฬาเอเชียนยูธพาราเกมส์ ครั้งที่ 5
ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทัพนักกีฬาพาราเยาวชนทีมชาติไทย จบอันดับ 4 ของเอเชีย ด้วยผลงาน
36 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง แบ่งเป็น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 ทอง 30 เงิน 21 ทองแดง รวม 7,350,000 บาท, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 8 ทอง 2 เงิน 7 ทองแดง รวม 1,612,500 บาท, สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย 8 ทอง 3 เงิน 4 ทองแดง รวม 1,575,000 บาท, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย 1 เงิน 1 ทองแดง รวม 337,500 บาท
นอกจากนี้ยังมีรายการระดับนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งโลก/เอเชีย จาก 3 สมาคมกีฬา 8 รายการ แบ่งเป็นสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 ทอง 7 เงิน 11 ทองแดง รวม 3,988,750 บาท, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 2 ทอง 1 เงิน รวม 750,000 บาท, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย 2 ทองแดง รวม 325,000 บาท
