งบกีฬาเพื่อความเป็นเลิศถูกหั่น 1 พันล้านบาท โอลิมปิคไทยหวั่นกระทบเตรียมเอเชียนเกมส์

"บิ๊กแนต" ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทย เผย กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ถูก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตัดงบจาก 2,200 ล้าน เหลือแค่ 1,200 ล้าน ทั้งที่ปีนี้มีศึกเอเชียนเกมส์ 2026 รออยู่ รับกังวล กลัวจะซ้ำรอย ซีเกมส์ 2025 ที่มีปัญหาเรื่องงบเก็บตัวจนเบิกจ่ายล่าช้าชี้
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังการประชุมหารือแผนงานและงบประมาณการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569 ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 69
"บิ๊กแนต" ระบุว่า ทางคณะกรรมการโอลิมปิคฯ รู้สึกมีความกังวลที่งบของฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการใช้เก็บตัวและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่ทุกปีที่ผ่านมา จะได้รับอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านบาท แต่ปีนี้ ถูกตัดเหลือประมาณ 1,200 ล้านบาท ขณะที่งบเชิงนโยบายได้รับอนุมัติถึงราว 1,600 ล้านบาท ทำให้เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเหมือนตอนซีเกมส์ 2025 เมื่อปลายปีที่แล้ว แต่นักกีฬาก็ยังสามารถทำผลงานได้ดี จนคว้าเจ้าเหรียญทองมาครองสำเร็จเป็นสถิติสูงสุดถึง 233 เหรียญทอง และได้เหรียญรวมถึง 500 เหรียญ
รองประธานโอลิมปิคไทย เผยว่า "ปัญหาที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือโอลิมปิคมีความกังวลมากเกี่ยวกับการเตรียมเงินของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ผ่านมา เพราะงบที่มาจากโครงการเชิงนโยบายมีผลกระทบต่องบกีฬาเป็นเลิศ ซึ่งเป็นกีฬาหลัก เงินกองทุนฯแต่ละปีมีประมาณ 3,800-4,000 ล้าน ฝ่ายเป็นเลิศฯ เหลือแค่ 1,200 ล้าน ซึ่งจะเข้าอีหรอบเดิม และเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ตก ไม่ว่าจะเป็นการส่งแข่งขันก็ดี หรือการเก็บตัวก็ดี"
"เราเห็น และประสบปัญหามาตลอดตั้งแต่ซีเกมส์ แต่ผลงานนักกีฬาไทยก็ยังยอดเยี่ยม ได้ถึง 233 เหรียญทอง และรวม 500 เหรียญ เป็นประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีเจ้าภาพชาติใดทำได้มาก่อน ซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนที่จะก้าวไปมีผลงานที่ดีขึ้นในเอเชียนเกมส์ แต่ติดปัญหาเรื่องงบ เพราะงบไปติดกับเรื่องเชิงนโยบาย เช่นวิ่งเข้าป่าบ้าง วิ่งเทรลบ้าง แม้แต่มวยไทยภูมิภาค ตรงนี้เป็นเรื่องน่าห่วง หลายสมาคมกีฬาฯ ก็กังวลมาก และมาหารือกับท่านประธานโอลิมปิคฯว่าจะมีมาตราการอะไรไหมสำหรับบอกรัฐบาลหน้าว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้ ปีนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ ก็จะเหมือนปีที่แล้วที่เกิดขึ้น"
นายกองเอกชัยภักดิ์ ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดกกท.) ในวันอังคารที่ 3 ก.พ. นี้ และมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยว่า ไม่เหมาะสมที่จะทำในตอนนี้ เพราะกำลังจะเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. นี้ จึงน่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาฯหลังการเลือกตั้งมากกว่า"
"มันไม่สมควรหรอกครับ เขาไม่ทำกัน เพราะจะหมดบอร์ดวาระแล้ว เราจะเลือกตั้งใหญ่วันอาทิตย์นี้แล้วจะมาเลือกทำไมตอนนี้ ผู้ว่ากกท. จะหมดว่าระในเดือนก.ย. มีเวลาถึงเอเชี่ยนเกมส์ ทีนี้จะรีบตั้งคณะกรรมการสรรหาทำไม ทำไมไม่คอยให้ได้รัฐบาลใหม่ก่อน จะได้ทราบว่าจะเอายังไงในอนาคต" บิ๊กแน๊ต กล่าวทิ้งท้าย