จุฬาฯโค่นม.รังสิต คว้าแชมป์หวด 100 พลัสยูลีกสมัย 10

ทีมนักหวดทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังหวดเอาชนะ ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต แชมป์เก่า ไปอย่างหวุดหวิด 3-2 แมตช์ ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 “100 พลัสยูทีมลีกไฟนัลส์ 2025” ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งนับเป็นการครองแชมป์สมัยที่ 10 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัยรังสิต 3-2 แมตช์ มีดังนี้ ประเภทหญิงเดี่ยว มาหยา บุญญาอรุณเนตร ชนะ ภาวินี ร่วมรักษ์ 3-6,6-3,1-0(5) ประเภทชายเดี่ยว ปัณณธร สุกสด แพ้ ธนกร ศรีรัตน์ 2-6,1-6 ประเภทชายคู่ 1 พีระภัทร เด็ดทองหลาง / ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี ชนะ เลิศชัย รณรงค์ / อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ 6-1,6-1 ประเภทชายคู่ 2 กฤช จิตโรภาส / วิธวินท์ บัวสด ชนะ แทนตะวัน ทัดเดโอ แม็คจิโอลิ / ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย 1-6,6-3,1-0(2) และ ประเภทคู่ผสม ตปณีย์ บุญวัฒน์ / วชิรพล พรหมาลิขิต แพ้ ภาวินี ร่วมรักษ์ / ธนกรศรีรัตน์ 3-6,2-6 โดยหลังจบการแข่งขัน นายเกรียงไกร คุณธรรมสถิต ผจก.อาวุโสฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม 100Plus บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล
สรุปการแข่งขันรอบชิงอันดับต่างๆ ปรากฏดังนี้ ชิงอันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3-2 แมตช์, ชิงอันดับ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4-1 แมตช์ และ ชิงอันดับ7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-2 แมตช์