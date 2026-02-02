นักรักบี้ทั่วไทยแห่เดินทางมาคัดตัวทีมชาติ ยู-17 เฟ้น 35 คน ลงชิงชัยเพรสซิเดนท์คัพ

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ในการคัดตัวทีมชาติไทย ยู-17 โดยมี ภัคพงศ์ จักษุรักษ์ เป็นประธานในการคัดตัวทีมชาติไทย ยู-17 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรักบี้ 15 คน อายุไม่เกิน 17 ปี “เพรสซิเดนท์คัพ” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่ 2-8 เม.ย.2569 สังเวียนสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
สำหรับบรรยากาศในการคัดตัวนั้นมีเยาวชนจำนวน 130 คนจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ตบเท้าเข้ามาทดสอบกันที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยแต่ละคนก็พกเอาความมั่นใจและฝีมือ ฝีเท้า ออกมาโชว์กันอย่างเต็มที่ เนื่องจากทีมชาติไทย ยู-17 เป็นก้าวแรกที่สำคัญของนักกีฬารักบี้ไทย
รอบแรก ภัคพงศ์ จักษุรักษ์ ประธานการคัดตัวนักกีฬาจะเลือกเพียง 50 คน จาก 130 คน ในการเก็บตัวร่วมกัน จากนั้นก็จะคัดให้เหลือ 35 คนสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ส่วนผู้ฝึกสอนชุดนี้เป็น อรรถพล ช้างเจริญ, ธาตรี ดีประดวง,พ.ต.ต.ฆฤณ ลักษณสมพงษ์ และพีระณัฐ ปุษปาคมโดยมี ภาณุพงศ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้จัดการทีมและวสิฐ ลิ่มไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม