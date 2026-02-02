"ภวิชญ์" ทุบเจ้าถิ่น 2 เซตรวด คว้าแชมป์ที่อินเดีย ก่อนช่วยชาติสู้ศึกเดวิสคัพ

ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ นักเทนนิสไทย มือ 700 ของโลกผงาดคว้าแชมป์อาชีพรายการแรกของปีให้ตัวเองได้สำเร็จ ในศึกเทนนิสอาชีพชาย ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ "M15 ไฮเดอราบัด" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 456,450 บาท ที่ไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันที่ 1 ก.พ. 2569
ในนัดชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ภวิชญ์ ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 4 ของรายการ ต้อนชนะ มานิช สุเรชกุมาร นักเทนนิสอินเดีย มือ 964 ของโลก ได้อย่างง่ายดาย 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-1 ใช้เวลาแข่งรวมเพียง 1 ชั่วโมง 18 นาที
ภวิชญ์ สามารถคว้าแชมป์อาชีพรายการแรกของปี และเป็นแชมป์อาชีพรายการที่สองของตัวเอง หลังจากเคยคว้าแชมป์แรกในชีวิตมาได้เมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นการแข่งขันรายการ M15 หลูอัน ประเทศจีนเมื่อ เม.ย. 2568
จากการคว้าแชมป์ครั้งนี้ ภวิชญ์ ได้รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 67,824 บาท และคะแนนสะสมอีก 15 คะแนน
หลังจบรายการนี้ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ หรือ "แมงปอ" จะกลับมาสมทบทีมชาติไทย เพื่อแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ "2026 เดวิสคัพ" เวิลด์ กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเปอร์โตริโก ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2569 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี