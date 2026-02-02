ลิเวอร์พูลเซ็น "ฌัคเกต์" ล่วงหน้า 60 ล้านปอนด์

ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ บรรลุข้อตกลงคว้า เจเรมี ฌัคเกต์ กองหลังดาวรุ่ง แรนส์ 60 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,600 ล้านบาท) ล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว
เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 20 ปี จะย้ายสู่ถิ่นแอนฟิลด์ซัมเมอร์นี้ หลัง 2 สโมสรตกลงการันตีค่าตัว 55 ล้านปอนด์ (2,380 ล้านบาท) บวกแอด-ออนส์ 5 ล้านปอนด์ (220 ล้านบาท) เหลือแค่ขั้นตอนตรวจร่างกาย
การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัว คาดว่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับการเซ็นสัญญา แนวรับทีมชาติฝรั่งเศส ชุด U21
เชลซี คู่แข่งร่วมลีก พูดคุยกับ ฌัคเกต์ ตลาดซื้อ-ขายฤดูหนาวเช่นกัน แต่เข้าใจว่าปฏิเสธยื่นข้อเสนอแข่งกับ ทีมย่านเมอร์ซีย์ไซด์
"เดอะ เรดส์" ต้องการเสริมตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก โดย อิบราฮิมา โคนาเต จะหมดสัญญาจบฤดูกาล 2025/26
ทีมของ อาร์เน สล็อต ชวดคว้า มาร์ค เกฮี กัปตันทีม คริสตัล พาเลซ ตลาดซัมเมอร์ 2025 ก่อน กองหลังทีมชาติอังกฤษ ย้ายไป แมนเชสเตอร์ ซิตี เดือนมกราคม
ฌัคเกต์ ไต่เต้าจากทีมเยาวชน แรนส์ รับใช้สโมสร 18 นัด ตลอดซีซันนี้ กระทั่งฝีเท้าเข้าตายักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรป และ "หงส์แดง" เชือว่านักเตะเป็นการลงทุนระยะยาว