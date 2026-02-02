ส.บอลไทย จับมือ BYD เปิดอบรมโค้ช AFC ‘B’ License

ชาร์จพลังใหม่ให้ฟุตบอลไทย! สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จับมือ BYD เปิดอบรมโค้ช AFC ‘B’ License สร้างเครือข่ายโค้ชคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดพิธีเปิดโครงการ “AFC ‘B’ Coaching Certificate Course by BYD” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 ณ พัฒนา สปอร์ต คลับ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ฝึกสอนฟุตบอลจากทั่วประเทศ
โครงการดังกล่าวเป็นหลักสูตรพัฒนาโค้ชฟุตบอลระดับ B License ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนจำนวน 24 คน จากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพโค้ชในลีกระดับ T2 และ T3 รวมถึงการพัฒนาโค้ชเยาวชนขั้นสูงและนักฟุตบอลระดับสมัครเล่น ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการจัดการทีมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร.แอนโธนี่ ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ และ “ตอง” กวินท์ ธรรมสัจจานันท์ ตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย มาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมทั้ง 24 ท่าน โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้น ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสนามจริง ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดฟุตบอลสมัยใหม่ การวางแท็กติก การพัฒนาผู้เล่นรายบุคคล รวมถึงการบริหารจัดการทีมในระดับแข่งขัน โดยว่าที่โค้ชระดับ AFC ‘B’ License ต่างร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแท็กติกกันอย่างจริงจัง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเยาวชน สโมสรต้นสังกัด และฟุตบอลระดับอาชีพของไทยต่อไป
ในพิธีเปิด คุณจิรศักดิ์ ชื่นอารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจของ BYD ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฟุตบอลไทยว่า “BYD ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของทีมชาติไทยและไทยลีก ฤดูกาล 2026 มองเห็นความสำคัญของ “โค้ช” ในฐานะกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา ซึ่งการเป็นโค้ชฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่มีประสบการณ์ในการเล่นหรือการชมเกมเท่านั้น แต่จำเป็นต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมี License อย่างถูกต้อง”
“โครงการ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course by BYD ถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ฝึกสอนที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นโค้ชหลักในลีกระดับ T2 และ T3 รวมถึงการเป็นโค้ชเยาวชนขั้นสูงและนักฟุตบอลสมัครเล่นได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของเรเว่ว่า อนาคตของฟุตบอลไทย เริ่มต้นจาก ‘คน’ ที่ยืนอยู่ข้างสนาม” คุณจิรศักดิ์กล่าว
BYD เดินหน้าสานต่อพันธกิจ ชาร์จพลังบอลไทย ด้วยความเชื่อว่า “พลัง” ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แต่หมายถึงพลังของบุคลากรในวงการกีฬา โดยมุ่งสร้างเครือข่ายโค้ชฟุตบอลคุณภาพระดับ B License จำนวน 24 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างฟุตบอลไทยในระยะยาว และต่อ ยอดการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมมาจากสโมสรในไทยลีก 3 ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 6 โซน โซนละ 4 คน เพื่อกระจายโอกาสและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
ในตอนท้าย คุณจิรศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนทั้ง 24 คนที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมเน้นย้ำว่าทุกคนคือบุคลากรสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ พร้อมเชิญชวนให้ใช้โอกาสจากหลักสูตรนี้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และร่วมกันขับเคลื่อนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต
โครงการ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course by BYD นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการวางรากฐานโครงสร้างบุคลากรฟุตบอลไทย โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นฟันเฟืองหลักในการยกระดับมาตรฐานการฝึกสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนและสโมสรต่าง ๆ พร้อมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติอย่างยั่งยืน”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ทางช่องทางการสื่อสารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือเพจเฟซบุ๊ก FA Coaching Course และ BYD Thailand