ทีมอังกฤษเฉือนทีมเวิลด์ ครองแชมป์เรนวูด ไอคอนส์ฯ สมัยสอง

ทีมอังกฤษครองแชมป์ไอคอน ซีรีส์ รายการ “เรนวูด ไอคอนส์ ออฟ ฟุตบอล” เป็นสมัยที่สอง หลังเฉือนชนะทีมเวิลด์ไปด้วยสกอร์ 20-19 ที่สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
Icons Series จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษ “เรนวูด ไอคอนส์ ออฟ ฟุตบอล” โดยมีอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของโลก 24 คน มาประชันวงสวิงในรูปแบบทีมแมทช์เพลย์ระหว่างทีมอังกฤษที่นำโดย แดนนี วิลเล็ตต์ ดวลกับ ทีมเวิลด์ ที่มี โธมัส บียอร์น รับหน้าที่กัปตัน แข่งขัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
การแข่งขันวันสุดท้ายแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยเล่นแบบกรีนซัมส์ในช่วงเช้า ต่อด้วยการดวลแบบซิงเกิ้ลแมทช์เพลย์ในช่วงบ่าย ทีมอังกฤษซึ่งจบวันแรกมีสกอร์นำทีมเวิลด์หนึ่งแต้ม รักษาฟอร์มแกร่งแม้ทีมเวิลด์พยายามทำคะแนนตีตื้นอย่างสูสี ก่อนที่ ลี ชาร์ป อดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พัตต์ปิดเกมในหลุมสุดท้าย เอาชนะอันเดรย์ เชฟเชนโก้ ทำให้ทีมอังกฤษเฉือนชนะทีมเวิลด์ไปแต้มเดียวที่สกอร์ 20-19 พร้อมครองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่สอง
สำหรับรายชื่อนักกีฬาทีมอังกฤษประกอบด้วย จิมมี่ บูลลาร์ด, แอนดี้ โคล, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์, โจ ฮาร์ต, พอล อินซ์, ฟิล แจกีเอลกา, เจอร์เมน จีนาส, ฟิล โจนส์, ลี ชาร์ป, เท็ดดี้ เชอริงแฮม, จอห์น เทอร์รี่ และ ธีโอ วัลคอตต์ ส่วนทีมเวิลด์ประกอบด้วย แกเร็ธ เบล, กาเบรียล บาติสตูต้า, ไนเจล เดอ ยอง, ไรอัน กิ๊กส์, เดวิด ชิโนลา, รุด กุลลิท, เฮนริค ลาร์สสัน, แอรอน แรมซีย์, จอห์น อาร์เน่ รีเซ่, อังเดรย์ เชฟเชนโก้, ดไวต์ ยอร์ก และ จานฟรังโก้ โซลา