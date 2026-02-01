"อัลคาราซ" ซิวออสเตรเลียนฯ ทุบสถิติกวาด 4 สแลมอายุน้อยสุด

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชายหมายเลข 1 ของโลก เอาชนะ โนวัค ยอโควิช จาก เซอร์เบีย 3-1 เซต คว้าแชมป์ออสเตรเลียน โอเพน สมัยแรก วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ และกลายเป็นผู้เล่นคว้าแชมป์ครบ 4 แกรนด์ สแลม อายุน้อยสุด
อัลคาราซ นักหวดชาวสเปน กลับมาเล่นอย่างเหนือชั้่น หลังเครื่องร้อนช้า เอาชนะ ยอโควิช วัย 38 ปี 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 บนสังเวียนร็อด เลเวอร์ อารีนา ซิวแกรนด์ สแลม สมัยที่ 7 ตลอดอาชีพ เท่ากับ จอห์น แม็คเอ็นโร กับ มัตส์ วิแลนเดอร์ โดยตามหลัง อันเดร อากัสซี, จิมมี คอนเนอร์ส และ อิวาน เลนเดิล อยู่ 1 สมัย
อัลคาราซ วัย 22 ปี 258 วัน ทุบสถิติ "แคเรียร์ สแลม" อายุน้อยสุดของ ราฟาเอล นาดาล ตำนานเพื่อนร่วมชาติ ทำไว้ขณะอายุ 24 ปี
ด้าน ยอโควิช แพ้รอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเมลเบิร์น ครั้งแรก หลังชนะมา 10 ครั้ง และยังคงรอคอยสร้างสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม สูงสุดตลอดกาล 25 สมัย แทน มาร์กาเร็ต คอร์ต 24 สมัย
ผลการแข่งขันแมตช์นี้ ทำให้ อัลคาราซ ยังรักษามือ 1 ของโลกต่อไป ตามด้วยอันดับ 2 ของโลก ยานนิก ซินเนอร์ และ ยอโควิช เลื่อนขึ้นอันดับ 3 แทน อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ จาก เยอรมนี