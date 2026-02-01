"พณิชพล" แพ้อินโดนีเซีย 1-2 เกม จบรองแชมป์ขนไก่ปรินเซสส์ฯ

พณิชพล ธีระรัตน์สกุล นักแบดมินตันความหวังหนึ่งเดียวของไทย แพ้ โมห์ ซากี อูไบดิลลาห์ จาก อินโดนีเซีย อย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม คว้าแชมป์ศึกปรินเซสส์ สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ที่อาคารนิมิบุตร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์
เทียบสถิติเฮด-ทู-เฮด ทั้งคู่พบกันครั้งล่าสุด รายการ โตโยต้า อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ 2024 กับ คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 ปรากฏว่า พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ชนะ 2 แพ้ 0
แมตช์นี้ต่างฝ่ายต่างบุกแลกตามสไตล์พลังหนุ่ม และไม่ยอมเสียเปรียบตรงหน้าเน็ต กระทั่ง พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 36 ของโลก แพ้ โมห์. ซากี อูไบดิลลาห์ มือ 44 ของโลก 19-21. 22-20, 19- 21 เวลารวม 78 นาที พลาดเป็นแชมป์ชายเดี่ยวคนแรกของทัวร์นาเมนต์ นับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันปี 2016 รับเงินรางวัล 9,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 300,000 บาท)
พณิชพล วัย 21 ปี ฟอร์มสะดุดกลางเกม 2 จากนำห่าง 11-4 ตามหลัง 17-18 แต่ยังฮีดกลับมาตีเสมอ 1-1 เกม แบบบีบหัวใจกองเชียร์ ถัดมา อูไบดิลลาห์ วัย 18 ปี เริ่มอ่อนแรงเกมตัดสิน และพยายามดึงเวลา เพื่อกลับสู่เกมจนกลับขึ้นนำช่วงท้าย 19-18