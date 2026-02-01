ม.รังสิต แชมป์เก่าเข้าชิงหวด 100 พลัสยูทีมลีก

ทีมแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต รวมพลังหวดเอาชนะ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปอย่างหวุดหวิด 3-2 แมตช์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 “100 พลัสยูทีมลีกไฟนัลส์ 2025” ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ในขณะที่ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมพลหวดต้อน ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5-0 แมตช์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมมหาวิทยาลัยรังสิต
สำหรับผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ มีดังนี้มหาวิทยาลัยรังสิต ชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3-2 แมตช์ ประเภทหญิงเดี่ยว เกศรินทร์ อุ่นศิริ แพ้ ปพิชญา อิสโร 5-7,0-6 ประเภทชายเดี่ยว ธนกร ศรีรัตน์ ชนะ ปรัชญา ใบบ้ง 6-3,6-0 ประเภทชายคู่ 1 แทนตะวัน ทัดเดโอ แม็คจิโอลิ / ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย ชนะ กรวิชญ์ แสงจันทร์ / อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ 6-2,6-4 ประเภทชายคู่ 2 เลิศชัย รณรงค์ / อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ แพ้ เมษา สุราวุธ / วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ 2-6,3-6 ประเภทคู่ผสม ภาวินี ร่วมรักษ์ / ธนกร ศรีรัตน์ ชนะ โยษิตา ศรีพร / ปรัชญา ใบบ้ง 6-1,6-1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5-0 แมตช์ ประเภทหญิงเดี่ยว ตปณีย์ บุญวัฒน์ ชนะ อัจฉราพร วรรณโพธิ์ 2-6,7-5,1-0(5) ประเภทชายเดี่ยว วชิรพล พรหมาลิขิต ชนะ ภฤศ จันทนะภาพ 3-6,7-6(5),1-0(2) ประเภทชายคู่ 1 ปัณณธร สุกสด / ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี ชนะ ชยนนท์ รอดน้อย / ปฤณยวัฒน์ ทุนอินทร์ 6-0,6-3 ประเภทชายคู่ 2 กฤช จิตโรภาส / วิธวินท์ บัวสด ชนะ กฤษณพัทธ์ พลเมืองดี / รอวี ดำลี 6-2,6-2 ประเภทคู่ผสม ตปณีย์ บุญวัฒน์ / พีระภัทร เด็ดทองหลาง ชนะผ่าน อัจฉราพร วรรณโพธิ์ / ภฤศ จันทนะภาพ (เพราะภฤศเป็นตะคริว หลังจบประเภทเดี่ยว)
ส่วนผลการแข่งขันรอบตัดเชือกเพื่อชิงอันดับ 5 ปรากฏดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-1 แมตช์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4-1 แมตช์ ด้านกำหนดการแข่งขันวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มเวลา 08.30 น. โดยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงอันดับต่างๆ