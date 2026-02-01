ทีมไอซ์ฮอกกี้ ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส รุ่นพี-วี เตรียมลุยศึกระดับโลกควิเบก อินเตอร์เนชั่นแนล

ทีมฮอกกี้น้ำแข็ง เยาวชนไทย “Thailand Selects” ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส รุ่นพี-วี เตรียมพร้อมเดินหน้าสู่สนามไอซ์ฮอกกี้โลก มุ่งหาประสบการณ์ และนำชื่อเสียงฮอกกี้ไทยสู่สายตาชาวโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กับการเข้าร่วมการแข่งขันรายการฮอกกี้เยาวชนที่ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในโลก ควิเบก อินเตอร์เนชั่นแนล พี-วี ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 66 “Quebec Pee-Wee Hockey Tournament” ที่ ประเทศแคนาดา
ทีมฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทย “ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส รุ่นพี-วี” (THAILAND SELECTS Pee-Wee) ทำการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้เยาวชนนานาชาติ รายการ ควิเบก อินเตอร์เนชั่นแนล พี-วี ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 66 ( 66thThe Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament ) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ระหว่าง วันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า
สำหรับทีมฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทย “ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส รุ่นพี-วี” (THAILAND SELECTS Pee-Wee) ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขัน รายการนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเก่าแก่ที่สุดในโลก จัดการแข่งขันมาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1960
ในปีนี้ จัดแข่งขันเป็นครั้งที่ 66 ระหว่าง วันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ใช้สนามแข่งขัน ที่ วีดีโอตรอน เซ็นเตอร์ (Videotron Centre) และ พาวิลเลียน กี ลาฟเลอร์ (Pavillon Guy-Lafleur) มีทีมจาก 5 ทวีปทั่วโลกเข้าแข่งขัน เป็นทีมเยาวชนกว่า 120 ทีมจากทั่วโลก
ปีนี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ทีมเยาวชนไทย “Thailand Selects Pee-Wee” (ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส รุ่นพี-วี) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมลำดับที่ 39 ใน รุ่น ดับเบิ้ลเอ (AA Division) ที่มี 30 ทีมจากทั่วโลกเข้าแข่งขัน ได้แก่ ทีมจาก แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรีย, โรมาเนีย, ลิทัวเนีย, เกาหลีใต้, ฮ่องกง เป็นต้น
ในแต่ละปีที่ผ่านมา รายการนี้ มีผู้ชมการแข่งขันกว่า 200,000 คน และรอบชิงชนะเลิศเพียงแมตช์เดียว มีผู้ชมสูงถึง 16,000 คน อยู่ในสนาม และเป็นมหกรรมกีฬาที่เชื่อมโยงกับเทศกาล Quebec Winter Carnival ควิเบก วินเทอร์ คาร์นิวัล ที่เป็นงานใหญ่ที่สุดของเมืองควิเบก
ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส พี-วี” นำทีมโดย โค้ชบอส-ธนะพัฒน์ สุรศิริรัตนสิน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ร่วมด้วย อเล็กซ์เซย์ ซูเบนโก้ (Alexei Zubenko) และ ยอน มิไคล์ อิซักสัน (Jan Mikael Isaksson) ผู้ช่วยโค้ช
ส่วนนักกีฬา 14 คน แบ่งเป็น กองหน้า 6 คน กองหลัง 6 คน และผู้รักษาประตู 2 คน มาจาก สโมสรชั้นนำของประเทศไทย เช่น บางกอก วอร์ริเออร์ (BANGKOK Warriors), บางกอก กริซซ์ลี่ แบร์ส (BANGKOK GrizzlyBears), บางกอก ไทยแลนด์เดอร์ส (BANGKOK Thailanders), บางกอก ไอซ์เบรกเกอร์ส (BANGKOK Ice Breakers) และ ยังดั๊กส์ จูเนียร์ส (Young Ducks Juniors)
กองหลัง ได้แก่ วาตง-ธนกฤต บุญญพิมพา, ยูโต-ชนนน เจริญผล, ไลก้า-กฤตินน อภิชวกูลขจร, ริว-ณรัชพงศ์ รัตนวิชช์, แชมป์-อธิศ จันทรจิรกุล, จื่อหลง-พรรษิษฐ์ ปราณีจิตต์
กองหน้า ได้แก่ คูเปอร์-ปภังกร ทยานานุภัทร์, นิวยอร์ค-ณฤป อุดมวงศ์, อเล็กซ์-ชนาธิป วิเศษไพฑูรย์, โปรด-ธีริศร์ หุ่นสวัสดิ์, แพทริค-อาชวิน คงมา, แฮร์รี่-อิกอร์ มยาคินิน และผู้รักษาประตู (โกลลี่) ไมโล-โอลิเวอร์ เออวิน กิติทีฆกุล, พีเค-พุทธคุณ โสมวดี,
โค้ชบอส-ธนะพัฒน์ สุรศิริรัตนสิน หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ทีม ไทยแลนด์ ซีเล็กต์ส รุ่นพี-วี ชุดนี้ เป็นทีมเฉพาะกิจที่เราคัดเลือกนักกีฬาที่โดดเด่นจากหลายสโมสรทั่วประเทศไทยมารวมกันครับ เป็นกลุ่มนักกีฬาที่มีวินัย มีความตั้งใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกซ้อมครับ ไม่ใช่แค่เก่งเฉพาะตัว แต่ต้องปรับตัว เล่นเป็นทีม และเข้าใจระบบเดียวกันให้ได้”
“การเตรียมทีมชุดนี้ใช้เวลาต่อเนื่องเกือบ 2 ปี เราฝึกทั้งเรื่องทักษะเกม ความฟิต วินัย และที่สำคัญคือการเล่นภายใต้ความกดดัน เพราะฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่เร็วมาก ความผิดพลาดเล็กน้อยเปลี่ยนเกมได้ทันที”
“ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เด็ก ๆ ได้เดินทางไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน, เมืองคุชิโระ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทั้งหมดเป็นประเทศชั้นนำด้านไอซ์ฮอกกี้ของทวีปเอเชีย”
“สิ่งที่น่าภูมิใจคือ เด็กไทยสามารถทำผลงานได้ใกล้เคียง สูสี และสู้กับทีมจากประเทศเหล่านี้ได้อย่างไม่เป็นรอง การไปแข่งครั้งนี้ เด็กจะได้เจอกับทีมที่แข็งกว่า เร็วกว่า และมีประสบการณ์มากกว่า แต่นั่นคือบททดสอบที่ดีที่สุด ว่าเขาจะเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วแค่ไหน”
“สำหรับผม เป้าหมายไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันในสนาม แต่คือการทำให้เด็กไทยเชื่อมั่นว่า พวกเขามีศักยภาพมากพอที่จะยืนอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้ด้วยตัวเอง กล้าสู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ”
“ถ้าพวกเขากลับมาพร้อมความเข้าใจเกมที่ลึกขึ้น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น นั่นคือชัยชนะที่สำคัญที่สุดของทีมชุดนี้ แน่นอนที่สุด ตัวผมเองก็ต้องการพาเด็กไทย ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่พวกเขาจะไปได้ครับ”
“สุดท้ายนี้ ผมอยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่เชื่อมั่น และช่วยผลักดันทีมชุดนี้ รวมถึงผู้ปกครองทุกคนที่เสียสละทั้งเวลา และกำลังใจให้เด็ก ๆ ตลอดเส้นทางนี้ครับ”
สำหรับ ผู้สนับสนุน มี บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด "เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยาดม ยาอม และสเปรย์แก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว”, บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อกีฬาคุณภาพสูงในประเทศไทย ให้การสนับสนุนเสื้อแข่ง และเสื้อซ้อม ให้กับทีม ร่วมด้วย บริษัท ซัมมิท นิช จำกัด Summit Nich, บริษัท เอ็น ที เอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด (NTN Bearings Thailand), NAP Agrosolutions+, Valeura Energy, RUNSTOP Brake System, Ken Hemmerich, Ari (อาริ), บ.เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด, รายการ Motor Stand (มอเตอร์ สแตนท์), บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) NSK Bearings Thailand, บจก. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) Hino Motors Sales (Thailand) Ltd., Wills & Friends