McLaren Racing - PUMA ผนึกกำลังด้านสมรรถนะและสไตล์ จับมือสร้างสรรค์ชุดทีมและเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ปี 2026

PUMA แบรนด์กีฬาระดับโลก และ McLaren Racing ประกาศความร่วมมือระดับโลกระยะยาวอย่างเป็นทางการ ผสานสองแบรนด์สมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชนและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ความร่วมมือนี้จะช่วยเชื่อมโยงแฟนๆ ให้เข้าใกล้โลกแห่งความเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมสัมผัสจิตวิญญาณของการแข่งขันอย่างแท้จริง
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ พูม่าจะรับหน้าที่ออกแบบและผลิตชุดแข่ง โดยมุ่งเน้นสมรรถนะในทุกจุดที่สำคัญ ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมไปถึงทุกทีมแข่งขันที่อยู่ภายใต้ McLaren Racing ไม่ว่าจะเป็นทีม McLaren Mastercard Formula 1, ทีม Arrow McLaren IndyCar, รวมถึงทั้งทีมของ McLaren Racing ในรายการ F1 Academy และทีม McLaren F1 Sim Racing และตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป จะรวมถึงทีม McLaren United AS WEC Hypercar
“ที่ PUMA เราภูมิใจอย่างยิ่งกับประวัติศาสตร์อันยาวนานและประสบความสำเร็จในโลกมอเตอร์สปอร์ต รวมถึงการได้ร่วมงานกับนักขับและทีมระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเริ่มต้นบทใหม่ด้วยการต้อนรับ McLaren Racing แชมป์โลกประเภทผู้สร้างและนักขับประจำปี 2025 ในฐานะพาร์ทเนอร์รายใหม่ของเรา” Arthur Hoeld, PUMA CEO กล่าว “เราตั้งตารอการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จร่วมกันอีกมากมาย พร้อมเชื่อมต่อกับแฟนๆ ผู้เปี่ยมพลังของทีมจากทั่วโลก เพื่อสร้างสรรค์คอลเลกชันที่สร้างแรงบันดาลใจ และสะท้อนศักยภาพที่ดีที่สุดของทั้งสองแบรนด์ออกมา”
คอลเล็กชันนี้ออกแบบโดยยึดโทนสีปาปายา หรือเฉดสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของ McLaren Racing โดยคอลเล็กชันแฟนแวร์ หรือ Replica ได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการที่นักขับและทีมงานสวมใส่ในสนามแข่ง โดยถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการปรากฏตัวอย่างมั่นใจ โดดเด่น และส่งเสียงแห่งความเร็วให้ดังกว่าเดิม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ขณะที่คอลเล็กชันไลฟ์สไตล์ถูกออกแบบมาเพื่อแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่ใช้ชีวิตกับความเร็วทั้งในและนอกสนามแข่ง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์การแข่งขันอันยาวนานของ McLaren Racing คอลเล็กชันนี้นำมรดกแห่งมอเตอร์สปอร์ตมาผสานเข้ากับสตรีตแวร์ร่วมสมัย เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันผ่านซิลูเอตอันเป็นไอคอนและงานดีไซน์สมัยใหม่
นอกเหนือจากในสนามแข่ง ความร่วมมือครั้งนี้ยังมาพร้อมประสบการณ์เหนือระดับ ที่จะพาแฟนๆ เข้าใกล้จิตวิญญาณ สไตล์ และนวัตกรรมที่นิยามความเป็น McLaren Racing ผ่านอีเวนต์พิเศษและไอเทมแบบลิมิเต็ด ความร่วมมือนี้จะถ่ายทอดความเร้าใจของการแข่งขันออกมาในรูปแบบใหม่ที่คาดไม่ถึง ผสานนวัตกรรมสปอร์ตแวร์ของ PUMA เข้ากับมรดกของทีม McLaren Racing พร้อมเชิญชวนแฟนๆ จากทั่วโลกให้เข้าใกล้ทีมมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว McLaren Racing โดยประสบการณ์แรกจะเปิดตัวในสนามเปิดฤดูกาลฟอร์มูล่า วัน ที่ประเทศออสเตรเลีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม PUMA จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
Zak Brown, CEO, McLaren Racing กล่าวว่า “กีฬามอเตอร์สปอร์ตกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแกร่งอย่างมาก และน่ายินดีที่ได้เห็นแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำจำนวนมากเข้ามามีบทบาทอย่างลึกซึ้งกับฐานแฟนระดับโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมไม่คิดว่าจะมีพาร์ทเนอร์รายใดเหมาะสมไปกว่า PUMA ในการยกระดับตัวตนแฟนแวร์ของทีม แฟนๆ ต้องการถ่ายทอดความหลงใหลในกีฬานี้ทั้งในและนอกสนามแข่ง และแนวคิดด้านดีไซน์และวัฒนธรรมอันสร้างสรรค์ของพูม่าจะนำเสนอคอลเล็กชันและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับแฟนๆ ทั่วโลก”
“PUMA x McLaren Racing” ไลฟ์สไตล์คอลเล็กชันพร้อมวางจำหน่ายทั่วโลกแล้ว ส่วนคอลเล็กชัน Replica จะวางจำหน่ายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ร้าน PUMA ที่ร่วมรายการ, ร้านที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์ที่ PUMA.com และ mclarenstore.com
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand