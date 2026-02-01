เทนนิสคัดเยาวชนทีมชาติ 2569 ลุ้นสนุก "ปรัตถกร-พินมุกดา" ยังไม่แพ้ใคร

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ประจำปี 2569 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์ที่สอง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและเชียร์กันสนุก เนื่องจากทุกคนยังมีโอกาสในการลุ้นเก็บ 2 คะแนนจากการเอาชนะคู่แข่งขัน
ไฮไลท์ของรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม ซี ปรัตถกร ภาชีรัตน์ จากพระนครศรีอยุธยา ที่ตุนชัยชนะไว้แล้ว 1 แมทช์ ยังโชว์ฟอร์มได้ดี เอาชนะ อัคราวิชญ์ รังษี จากระยอง 2-0 เซต 6-3, 6-2 ส่งผลให้ ปรัตถกร มีผลงาน ชนะ 2 แมทช์รวด เพิ่มโอกาสในการผ่านเข้ารอบ ในขณะที่ อัคราวิชญ์ ชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์ ยังต้องลุ้นถึงแมทช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ จากอุดรธานี ชนะ ปริณธนัย โชติกพนิช จาก กทม. 2-0 เซต 6-1, 7-5 ทำให้ ปกเกล้า มีผลงาน ชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์ ด้าน ปริณธนัย แพ้ 2 แมทช์ และในแมทช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม เพื่อชี้ชะตานักกีฬาที่จะได้ผ่านเข้ารอบ ปรัตถกร จะพบกับ ปกเกล้า ในขณะที่ อัคราวิชญ์ จะพบกับ ปริณธนัย
ทางด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม ซี แมทช์ที่สอง พินมุกดา สมศรี หนูน้อยนักหวดจากภาคเหนือ เชียงใหม่ เล่นได้แน่นอนกว่า เอาชนะ กัญญ์วรา โรจน์วิรุฬห์ จากปทุมธานี 2-0 เซต 6-0, 6-1 ส่งผลให้ พินมุกดา ชนะ 2 แมทช์รวด ส่วน กัญญ์วรา ชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์
ขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่ม ซี เช่นกัน ชาลิสา มีแสง จากสุราษฎร์ธานี ที่แม้วันแรกจะปราชัย แต่แมทช์ที่่สอง สามารถเอาชนะ ปิ่นนรินทร์ ปิ่นสุวรรณ จาก กทม. 2-0 เซต 7-5, 6-3 ทำให้ ชาลิสา มีผลงานชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์ ด้าน ปิ่นนรินทร์ แพ้ 2 แมทช์ และสำหรับแมทช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มนี้ พินมุกดา จะพบกับ ชาลิสา ส่วน กัญญ์วรา จะพบกับ ปิ่นนรินทร์ เพื่อลุ้น 2 แต้มสุดท้ายต่อไป
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว กลุ่ม เอ พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ ชาคริยา เวทยาวงศ์ (ชลบุรี) 6-1, 6-0 กลุ่ม บี อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) 6-2, 6-1
กลุ่ม ซี ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (กทม.) ชนะ วรินดา ลีปรีชานนท์ (กทม.) 6-4, 6-0 กลุ่ม ดี จันทรรัตน์ ธรานิศร (เชียงราย) ชนะ ภิรญา กรุดอินทร์ (นนทบุรี) 6-1, 6-0
