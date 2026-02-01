พีพีทีวี ยิงสด “THAI FIGHT พัทลุง” ศึกสังเวียนเดือด! สะเทือนถิ่นโนรา ขนยอดมวยระดับตำนานดวลเดือดไฟท์ใหญ่ครั้งแรกของปี

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสด! ศึกสังเวียนเดือดไฟท์ใหญ่ครั้งแรกของปี 2569 “THAI FIGHT พัทลุง” ยกทัพเหล่าขุนพลแถวหน้าดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทาน ที่จะบุกสร้างปรากฏการณ์ถึงถิ่นโนรา ณ เกาะลอยลำปำ จังหวัดพัทลุง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 18.20 เป็นต้นไป
ศึก THAI FIGHT พัทลุง ครั้งนี้ อัดแน่นด้วยไฮไลต์ระดับตัวท็อป เมื่อยอดนักมวยแถวหน้าของประเทศ พร้อมใจกันขึ้นสังเวียนให้แฟนมวยได้ชมกันแบบจัดหนัก นำโดย แสนชัย ราชันมวยไทยผู้เป็นตำนาน กับลีลาแม่ไม้มวยไทยสุดเหนือชั้นที่สะกดทุกสายตา เตรียมขึ้นชกพบกับ นาวิด อาลี นักชกชาวอิหร่าน ในพิกัดน้ำหนัก 69 กิโลกรัม
ขณะที่คู่เอกเดือด โพย่า (อิหร่าน) ปะทะ สิงห์ขาว ศึกตัดสินศักดิ์ศรี พลังแกร่งดวลลีลาคมที่พร้อมระเบิดความมันส์ทุกยก นอกจากนี้ยังมีไฟท์คู่เดือดอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น เขี้ยวเพชร ขุนเข่าจอมระห่ำ เดินหน้าท้าชนไม่มีถอย พบกับ ตรวง เกา (เวียดนาม), ไลอ้อน สิงโตนักล่าแห่งสังเวียน แข้งซ้ายสั่งตาย ดวล มัมหมัด (อาเซอร์ไบจาน), น้องโอ ยอดมวยฝีมือระดับพระกาฬ สไตล์บู๊ดุดัน พร้อมแลกทุกจังหวะ พบกับ แอนเดอร์สัน (บราซิล)
ต่อด้วย ดาวแพร่ นักชกใจเพชรจากเมืองแพร่ หมัดซ้าย–ศอกซ้ายคม ปะทะ ฮามิด (อิหร่าน), จรวดศึก นักสู้พลังเทอร์โบ รวดเร็ว รุนแรง ออกอาวุธเป็นชุด พบกับ อาเมียร์โฮสเซน (อิหร่าน), เผด็จศึก จอมเผด็จการบนสังเวียน ดวล นิโคลัส (สหรัฐอเมริกา), เก้าศาสตรา นักสู้สายอาวุธหนัก ปะทะ ฮาหมัด (อิหร่าน) และ ยอดคมปฏัก จอมฝีมืออาวุธคม วัดความคมกับ ไอดริส (อังกฤษ)
ศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพัน ใครจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่ง ต้องพิสูจน์กันบนเวที ทุกยกการันตีความดุเดือด ในศึก “THAI FIGHT พัทลุง” วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เกาะลอยลำปำ จังหวัดพัทลุง พีพีทีวี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดให้ได้ชมตั้งแต่เวลา 18.20 – 22.00 น.